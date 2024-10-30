Укр

В Киеве и Днепре вводят новые ограничения для водителей: что изменится с 1 ноября

Автор
Денис Подставной
Дата публикации
Читати українською
Автор
В двух городах Украины вводят новые ограничения скорости Новость обновлена 30 октября 2024, 16:59
В двух городах Украины вводят новые ограничения скорости. Фото Патрульная полиция Киева

В Киеве будет 8 участков с новыми ограничениями

На дорогах Киева и Днепра вводят сезонные ограничения скорости. Они вступят в силу с 1 ноября.

Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий. Согласно решениям Киевского городского совета и исполнительного комитета Днепровского городского совета, заканчивается период действия ограничений скорости движения транспортных средств более 50 км/ч.

Ограничения в Киеве:

В столице Украины меняется ограничение скорости движения транспортных средств с 80 км/ч на 50 км/ч на таких участках:

  • проспект Романа Шухевича (от Северного моста до улицы Оноре де Бальзака);
  • улица Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до улицы Электриков);
  • Приднепровское шоссе;
  • Набережное шоссе (от Почтовой площади до Приднепровского шоссе);
  • Столичное шоссе (до улицы Академика Заболотного);
  • проспект Николая Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади);
  • проспект Степана Бандеры (от Оболонского проспекта до Северного моста);
  • автодорога Р-69 (от улицы Озерной до границы Киева).

Ограничения в Днепре:

В Днепре ограничение скорости с 70 км/ч на 50 км/ч действует на следующих участках:

  • улица Набережная Заводская, за исключением следующих участков: 200 м с обеих сторон от перекрестка с улицей Академика Павлова, от выезда из шлакоотвала до разворота на мост Кайдацкий, 50 м с обеих сторон от нерегулируемых пешеходных переходов в районе перекрестков с улицей Фатимы Гафуровой (СК "Ледовая арена" и по улице Метростроевской);
  • улица Набережная Победы (от улицы Яружной до улицы Космической);
  • шоссе Запорожское (от улицы Шинной до улицы Аэропортовской);
  • Донецкое шоссе (от перекрестка с улицей Березинской до дорожных знаков 5.45 и 5.46 "Днепр");
  • Солнечная Набережная, от перекрестка с улицей Любарского до Усть-Самарского моста (за исключением участков за 50 м до нерегулируемых пешеходных переходов с обеих сторон);
  • мост Центральный;
  • Кайдацкий мост.

Напомним, ране мы писали о том, какими будут тарифы на свет с 1 ноября

Теги:
#Украина #Правила #ПДД #Авто