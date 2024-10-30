Кто из мужчин может выехать за границу в ноябре

Пересечение границы регулируется соответствующим постановлением КМУ

Во время военного положения мужчинам от 18 до 60 лет запрещено выезжать из Украины. Однако граждане, не подлежащие мобилизации, могут пересечь государственную границу.

Определяет категории мужчин, которые могут покинуть страну, Постановление Кабинета Министров Украины № 57. Согласно законодательству, только определенные группы военнообязанных имеют право на выезд за пределы Украины по конкретным основаниям и при наличии документального подтверждения.

Право уехать за границу во время военного положения имеют:

лица с инвалидностью – мужчины с подтвержденной инвалидностью любой группы;

мужчины, самостоятельно воспитывающие детей – те, кто имеет ребенка до 18 лет или воспитывает ребенка с инвалидностью;

многодетные родители – мужчины, имеющие троих или более несовершеннолетних детей;

сопровождающие лиц с инвалидностью – мужчины, которые ухаживают за близкими родственниками с инвалидностью I или II группы, или сопровождают их за границу;

родители, чьи дети имеют инвалидность или тяжелые заболевания – при наличии соответствующих документов;

опекуны людей с инвалидностью, признанных судом недееспособными;

мужчины, снятые с военного учета по состоянию здоровья – подтверждением медицинских учреждений;

мужчины, чьи близкие родственники погибли на войне или пропали без вести – при наличии документов, подтверждающих родственные связи: близкие родственники которых (жена, сын, дочь, отец, мать, родные братья или сестры и т.д.) погибли или пропали без вести во время проведения АТО или при сдерживании вооруженной агрессии против Украины во время действия военного положения.

мужчины-военнослужащие, которые едут на лечение в результате ранений на войне – при наличии вывода о необходимости направления на лечение и письма Министерства здравоохранения;

мужчины, постоянно проживающие за границей – при наличии штампа об оформлении выезда за границу на постоянное место жительства (в случае, если выезжают впервые) или штампа об оформлении выезда за границу на постоянное место жительства и отметки или справки о пребывании лица на постоянном консульском учете в зарубежном дипломатическом учреждении Украины.

Рабочая виза не является подтверждением постоянного проживания за границей.

Другие граждане, имеющие право выезда за границу:

водители, осуществляющие перевозку медицинских грузов, грузов гуманитарной помощи автомобильными транспортными средствами для нужд Вооруженных Сил или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований

водители транспортных средств хозяйствующих субъектов, имеющих лицензию на право осуществления хозяйственной деятельности по международным перевозкам грузов и пассажиров автомобильным транспортом;

работники предприятий железнодорожного транспорта, обеспечивающих функционирование и бесперебойную работу железной дороги;

спортсмены, которые включены в установленном порядке в состав национальных сборных команд Украины по олимпийским, неолимпийским видам спорта и спорта лиц с инвалидностью;

тренеры из состава национальных сборных команд Украины, обеспечивающих подготовку спортсменов;

спортивные судьи и обеспечивающие специалисты, организационное, научно-методическое, медицинское сопровождение, антидопинговый контроль за подготовкой спортсменов;

спортсмены, тренеры, включенные в состав команд спортивных клубов высших дивизионов по игровым видам спорта, лиц, обеспечивающих организационное, научно-методическое, медицинское сопровождение;

граждане Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет для работы на морских судах, судах внутреннего плавания в составе экипажей таких судов или для прохождения практической подготовки на судах;

граждане Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, принадлежащие к авиационному персоналу, являются государственными инспекторами по безопасности авиации или лицами, уполномоченными на проведение проверок Госавиаслужбы, и работниками Государственного авиационного предприятия "Украина", если они направляются для работы (выполнение служебных обязанностей за рубежом или тренажерной подготовки);

студенты или курсанты учебных заведений Украины, которые направляются для прохождения практической летной подготовки в иностранные учебные заведения или в авиационные школы;

граждане Украины, которые являются работниками дипломатической службы и направляются в служебную или долгосрочную командировку, и членов их семей, которые будут находиться вместе с ними по месту их долгосрочной командировки;

граждане Украины мужского пола в возрасте от 18 до 22 лет, которые по дневной форме получения образования получают степень высшего образования бакалавра (магистра медицинского, фармацевтического или ветеринарного толка) в учреждениях высшего образования Украины государственной или коммунальной формы собственности и которые являются участниками программ образовательной академической направляются на обучение в иностранные учебные заведения.

Каждая из этих категорий должна иметь соответствующие документы, подтверждающие причину выезда, в частности:

заключения медицинских комиссий или справки с места учебы;

официальные документы о семейном положении и отцовстве;

разрешение на гуманитарные перевозки и т.д.

Ранее "Телеграф" писал, нужна ли мужчинам отсрочка от мобилизации, чтобы уехать за границу. Для некоторых категорий граждан прописан список документов для выезда.