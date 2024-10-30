Похолодание и мокрый снег? Синоптик дала прогноз на начало ноября

Последний месяц осени начнется с понижения температуры

Октябрь в Украине был теплым и солнечным, но уже в начале ноября ожидается похолодание. Уже 2-4 ноября в отдельных районах страны возможен мокрый снег.

"О снеге мы еще не можем говорить. Из-за атмосферного фронта, который будет проходить с севера, мокрый снег по прогнозу возможен 2 ноября только в Карпатах, а 4 ноября, возможно, на северо-востоке Украины, но речь идет о смешанной фазе осадков", — рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха OBOZ.UA.

По ее прогнозу, в ближайшие выходные (2-3 ноября) станет прохладнее, однако критического понижения температуры не будет. По ночам столбики термометров будут показывать 0…+6 градусов. На востоке местами возможен небольшой мороз. В дневные часы в большинстве областей ожидается +5…+11 градусов, на юге до +14 градусов.

"На этой неделе несколько ослабнет антициклон, который обеспечивал нам погоду без осадков, поэтому могут быть небольшие дожди. В западных областях 30 октября, в северных, центральных, а в дневные часы и в восточных областях – 31 октября", – предупредила синоптик, добавив, что это будет "небольшой дождь и туман".

Напомним, ранее известный синоптик Игорь Кибальчич рассказал "Телеграфу", что в ближайшие дни характер погоды в Украине, а также на большей части Восточной Европы существенно изменится. С 1 по 3 ноября серия атлантических циклонов станет причиной непогоды на большей части территории Украины, за исключением крайнего запада. В северных и западных регионах следует ожидать дождей, местами с мокрым снегом.