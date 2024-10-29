Кого точно не мобилизуют в ноябре: список категорий

Не всех мужчин до 25 лет могут призвать

В ноябре продолжатся мобилизационные мероприятия в Украине, однако призыву подлежат не все. Определенные категории граждан имеют право на отсрочку или не считаются военнообязанными.

"Телеграф" рассказывает, кого не мобилизуют этой осенью. Согласно действующему законодательству, мобилизации не подлежат люди с броней и отсрочкой.

Бронировать своих работников могут предприятия, имеющие статус "критически важных". Бронь дают на 12 месяцев.

Также бронированию подлежат:

народные депутаты и их ассистенты;

государственные служащие;

полиции, спасательной службы;

органов государственной и местного самоуправления;

производители товаров для армии, предприятия, производящие и ремонтирующие военную технику и боеприпасы;

работники компании с мобилизационными задачками и остальных критически принципиальных для экономики компаний.

По семейным обстоятельствам можно получить отсрочку от мобилизации. Так, призвать в армию не могут:

тех, кто имеет троих и более несовершеннолетних детей (но без задолженности по алиментам);

родители ребенка с инвалидностью или ребенка с тяжелой болезнью;

родители, самостоятельно воспитывающие одного или более детей до 18 лет;

родители ребенка до 18 лет, если другой родитель погиб, пропал без вести, или лишен родительских прав.

Лица, осуществляющие уход за:

супругом или родителями с инвалидностью;

совершеннолетним ребенком с инвалидностью I или II группы;

родственниками, нуждающимися в постоянном уходе за заключением медкомиссии.

Некоторые граждане не подлежат мобилизации из-за состояния здоровья, а именно:

люди с любой группой инвалидности;

лица, имеющие статус "временно непригодного".

Не берут в армию, если есть:

онкологические заболевания;

серьезные болезни сердца;

сосудистые заболевания;

нервные расстройства;

инфекционные и вирусные заболевания;

серьезные болезни органов дыхания;

нарушение зрения и слуха;

хронические заболевания почек.

Также не мобилизуют студентов и работников в сфере образования. В эти категории входят:

студенты, получающие образование на дневной или дуальной форме обучения;

интерны, докторанты и аспиранты, продолжающие обучение для получения высшего уровня образования;

учителя, преподаватели и другие научно-педагогические и научные работники, работающие в учреждениях высшего и профессионального высшего образования (при условии, что их занятость составляет не менее 0,75 ставки).

Не подлежат мобилизации члены семей погибших защитников – те, чьи близкие погибли, пропали без вести или посмертно получили звание Героя Украины.

Только добровольно могут мобилизовать военнослужащих, освобожденных из вражеского плена. Они не подлежат повторному призыву без их согласия.

Не могут привлечь на службу мужчин до 25 лет. Мобилизация граждан этого возраста возможна, если они имеют статус военнообязанного, то есть прошли срочную службу в мирное время или закончили военный вуз или военную кафедру.

Призвать в армию также не могут мужчины, достигшие предельного возраста пребывания в запасе — 60 лет.

Ранее "Телеграф" писал, кому дадут отсрочку от мобилизации в ноябре. Это касается не только людей, имеющих временные или постоянные физические ограничения.