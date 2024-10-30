У Києві і Дніпрі вводять нові обмеження для водіїв: що зміниться з 1 листопада

У Києві буде 8 ділянок із новими обмеженнями

На дорогах Києва та Дніпра вводять сезонні обмеження швидкості. Вони набудуть чинності з 1 листопада.

Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. Відповідно до рішень Київської міської ради та виконавчого комітету Дніпровської міської ради, закінчується період дії обмежень швидкості руху транспортних засобів понад 50 км/год.

Обмеження у Києві:

У столиці змінюється обмеження швидкості руху транспортних засобів з 80 км/год на 50 км/год на таких ділянках:

проспект Романа Шухевича (від Північного мосту до вулиці Оноре де Бальзака);

вулиця Набережно-Рибальська (від Гаванського мосту до вулиці Електриків);

Наддніпрянське шосе;

Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе);

Столичне шосе (до вулиці Академіка Заболотного);

проспект Миколи Бажана (від Південного мостового переходу до Харківської площі);

проспект Степана Бандери (від Оболонського проспекту до Північного мосту);

автодорога Р-69 (від вулиці Озерної до межі Києва).

Обмеження у Дніпрі:

У Дніпрі обмеження швидкості з 70 км/год на 50 км/год діє на наступних ділянках: вулиця Набережна Заводська, за винятком таких ділянок: 200 м з обох сторін від перехрестя з вулицею Академіка Павлова; від виїзду зі шлаковідвалу до розвороту на міст Кайдацький; 50 м з обох сторін від нерегульованих пішохідних переходів у районі перехресть із вулицею Фатіми Гафурової (СК "Льодова арена" та вулицею Метробудівською);

вулиця Набережна Перемоги (від вулиці Яружної до вулиці Космічної);

шосе Запорізьке (від вулиці Шинної до вулиці Аеропортівської);

шосе Донецьке (від перехрестя з вулицею Березинською до дорожніх знаків 5.45 та 5.46 "Дніпро");

Сонячна Набережна, від перехрестя з вулицею Любарського до мосту Усть-Самарського (за винятком ділянок за 50 м до нерегульованих пішохідних переходів з обох сторін);

міст Центральний;

міст Кайдацький.

Нагадаємо, рані ми писали про те, якими будуть тарифи на світ із 1 листопада.