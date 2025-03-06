Найди 10 отличий. Новый автомобиль от "Лада" оказался откровенной подделкой (фотофакт)

Даже в названии только одну букву изменили

АвтоВАЗ недавно представил "новый, полностью оригинальный" российский автомобиль SKM. Но на самом деле машина является точной копией китайской модели бренда SRM. На фото видно, что автомобили почти одинаковые.

Под брендом SKM планируется выпуск цельнометаллических фургонов, минивэнов и шасси с открытой грузовой платформой. Первая модель будет базироваться на китайском SRM Jinhaishi M 2022. Она будет иметь 2,0-литровый двигатель, развивающий в Китае мощность 149,5 л.с. и крутящий момент 200 Нм, и будет комплектоваться 5-ступенчатой механической коробкой передач.

Производство автомобилей SKM будет происходить на мощностях бывшего опытно-промышленного производства АвтоВАЗа в Тольятти. Недавно туда переехало производство полурамных грузовиков БІС, поэтому непосредственным производителем SKM может стать дочернее предприятие БІС-Авто.

Слева – "русская" SKM, справа – китайская модель SRM

Опытно-промышленное производство АвтоВАЗа было основано в октябре 1986 года. Оно занималось отработкой технологий выпуска новых моделей Lada. Предприятие имело полноценный сборочный конвейер с годовой мощностью 15 тысяч машин и штатом более 2 тысяч работников. Здесь выпускали удлиненные "Нивы" ВАЗ-2129 и ВАЗ-2131, минивэны ВАЗ-2120 "Надежда", трехдверные хэтчбеки ВАЗ-21123, Lada Priora Coupe, "Самара-2", спортивные Lada Kalina Sport и другие модели.

В декабре 2015 года предприятие сочли нерентабельным, о чем заявил тогдашний глава АвтоВАЗа Бу Андерессон. В течение девяти лет производство простаивало, а помещение использовали как склады. Затем на заводе приступили к модернизации. Сейчас в смену линия окрашивает до 30 кузовов Granta фургон и Niva Bronto.

Напомним, практика копирования технологий и дизайна не нова для СССР и России. Ранее эти страны уже перенимали разработки у европейских производителей автомобилей и других секторах.