Укр

В России представили гроб на колесиках: самую прогрессивную Lada Vesta без подушек безопасности (видео)

Автор
Ирина Мазуренко Ирина Мазуренко
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Lada Vestа удивляет
Lada Vestа удивляет. Фото Allcars

За такие деньги наполнение могло быть и лучше

После того как против россиян за вторжение в Украину ввели массу санкций и от них ушли известные автопроизводители, в России решили развивать свой автопром. В частности, за последние два года они выпустили несколько моделей авто.

Но с качеством и наполнением у них пока не сложилось. В частности, это подтверждается видео из салона нового автомобиля Lada Vesta, который выставлен на продажу в одном из российских автоцентров за полтора миллиона рублей. Это около 17 тысяч долларов по нынешнему курсу.

У автомобиля, который стоит немало денег, нет даже магнитолы и динамиков, не говоря уже элементарные функции безопасности авто. "Да ладно, я и сам поставлю, из Эльдорадо возьму дешевые и поставлю", — говорит автор видео и добавляет: "Подогрева сидений тоже не надо. Что, я зимой на ней буду ездить, что ли".

Подушками безопасности автомобиль также не оборудован. Панель приборов здесь как у Жигуля — никакого намека на жидкокристаллическую панель. Нет даже зеркала для пассажира на солнцезащитном козырьке. Также автомобиль не оборудован подсветкой в "бардачке", третьим подголовником для пассажира на заднем сиденье. Никаких парктроников или камер заднего вида. Хорошо, хоть ремни безопасности на месте.

А что у конкурентов?

На самом деле в мире много моделей авто, которые за такую же цену предлагают множество современных функций. Возьмем к примеру Geely Atlas Pro 1.5T AT, даже не последней генерации, а, скажем, 2022 модельного года. За те же 16 тысяч долларов авто предлагает систему инфотеймента, подогрев и вентиляцию сидений, кондиционер, мультимедийный комплекс нового поколения с широкоформатным дисплеем диагональю 12,3 дюйма, Bluetooth, USB. А еще Geely Atlas Pro обычно оснащен рядом систем безопасности, таких как система контроля стабильности, система мониторинга слепых зон, система автоматического торможения при аварии и т.д. Словом, небо и земля.

Ранее "Телеграф" писал, что в РФ "воют" от качества китайских авто. Они не переносят морозы.

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