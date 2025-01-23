Началась сборка нового недорогого электрокара Skoda Elroq: уже продано более 20 тысяч авто

Электрокар имеет огромный запас хода

Чешский автопроизводитель Skoda приступил к серийному производству нового электрического кроссовера Elroq на заводе в городе Млада-Болеслав. Модель стала первым серийным автомобилем компании, созданным в рамках обновленной дизайнерской концепции Modern Solid.

Об этом сообщает пресс-служба компании. Новый электромобиль построен на модульной платформе МЭО, также используемой в модели Enyaq. Кроссовер имеет компактные габариты: длина составляет 4488 мм, ширина – 1884 мм, высота – 1625 мм. Колесная база достигает 2765 мм.

Производитель предлагает четыре комплектации Elroq: 50, 60, 85 и 85x. Топовая версия 85x получила полный привод и два электродвигателя мощностью 299 лошадиных сил. Максимальный запас хода этой модификации достигает 560 километров благодаря аккумуляторной батарее емкостью 77 кВт/ч.

Продажи Skoda Elroq уже стартовали в странах Европейского союза. Базовая стоимость электрокроссовера начинается от 33 тысяч евро. За первые недели презентации автопроизводитель собрал более 20 тысяч заказов.

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