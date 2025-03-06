Знайди 10 відмінностей. Новий автомобіль від "Лада" виявився відвертою підробкою (фотофакт)

Навіть в назві лише одну літеру змінили

АвтоВАЗ нещодавно представив "новий, повністю оригінальний" російський автомобіль SKM. Та насправді машина є точною копією китайської моделі бренду SRM. На фото видно, що автомобілі майже однакові.

Під брендом SKM планується випуск суцільнометалевих фургонів, мінівенів та шасі з відкритою вантажною платформою. Перша модель базуватиметься на китайському SRM Jinhaishi M 2022. Вона матиме 2,0-літровий двигун, який у Китаї розвиває потужність 149,5 к.с. та крутний момент 200 Нм, і комплектуватиметься 5-ступеневою механічною коробкою передач.

Виробництво автомобілів SKM відбуватиметься на потужностях колишнього Дослідно-промислового виробництва АвтоВАЗу в Тольятті. Нещодавно туди переїхало виробництво напіврамних вантажівок ВІС, тому безпосереднім виробником SKM може стати дочірнє підприємство ВІС-Авто.

Зліва - "російська" SKM, справа - китайська модель SRM

Дослідно-промислове виробництво АвтоВАЗу було засноване в жовтні 1986 року. Воно займалося відпрацюванням технологій випуску нових моделей Lada. Підприємство мало повноцінний складальний конвеєр з річною потужністю 15 тисяч машин та штатом понад 2 тисячі працівників. Тут випускали подовжені "Ниви" ВАЗ-2129 та ВАЗ-2131, мінівени ВАЗ-2120 "Надія", тридверні хетчбеки ВАЗ-21123, Lada Priora Coupe, "Самара-2", спортивні Lada Kalina Sport та інші моделі.

У грудні 2015 року підприємство визнали нерентабельним, про що заявив тодішній голова АвтоВАЗу Бу Андерессон. Впродовж дев'яти років виробництво простоювало, а приміщення використовували як склади. Потім на заводі розпочали модернізацію. Зараз за зміну лінія забарвлює до 30 кузовів Granta фургон та Niva Bronto.

Нагадаємо, практика копіювання технологій та дизайну не нова для СРСР та Росії. Раніше ці країни вже запозичували розробки у європейських виробників автомобілів та інших секторах.