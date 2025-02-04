Теща с автопарком на миллионы: у эксруководителя ТЦК Харьковщины отберут элитные машины (фото)

Автопарк существенно вырос за первые два года войны

Теща эксголовы харьковского ТЦК приобрела люксовые автомобили на 3,4 миллиона во время войны. И пользовался ими именно бывший начальник районного ТЦК.

Специализированная антикоррупционная прокуратура подала иск в Высший антикоррупционный суд относительно имущества семьи бывшего руководителя районного территориального центра комплектования и социальной поддержки Харькова. Прокуроры требуют признать необоснованными активы стоимостью 3,4 миллиона гривен. Об этом говорится в сообщении на странице САП.

По данным следствия, теща чиновника в 2022-2023 годах стала владелицей двух новых элитных автомобилей. Однако расследование показало, что транспортными средствами пользовался сам экспредседатель ТЦК и его близкие.

Государственное бюро расследований собрало доказательства того, что чиновник распоряжался автомобилями по собственному усмотрению, хотя формально они принадлежали его теще. Анализ финансового состояния как самого руководителя ТЦК, так и членов его семьи показал отсутствие законных источников дохода для приобретения такого ценного имущества.

3 февраля 2025 года САП обратилась в суд с требованием конфисковать автомобили в пользу государства из-за сомнительного происхождения средств на их покупку. О результатах судебного разбирательства обещают сообщить позже.

Также ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о состоянии главного БЕБовца Полтавщины Олега Пахницы. У него есть элитный автопарк и даже самолет.