Украинцы будут платить налог за авто в 2025 году: где и когда опубликуют список

В казну будут поступать 25 000 гривен в год за каждый такой автомобиль

Министерство экономики опубликует список моделей автомобилей, подпадающих под новый налог. Речь идет о сборе для владельцев автомобилей в возрасте до 5 лет, чья стоимость превышает три миллиона гривен.

Об этом говорится в материале "Телеграфа": "Лимиты переводов на карту, новые льготы и тарифы. Что изменится с 1 февраля".

Ожидается, что в казну будут поступать 25 000 гривен в год за каждый такой автомобиль. Список машин будет обнародован уже после 1 февраля текущего года.

Важно учесть, что в случае достижения автомобилем пятилетнего возраста в течение отчетного года налог уплачивается за период с 1 января этого года до начала месяца, следующего за месяцем, в котором возраст такого автомобиля достиг (достигнет) пяти лет.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что украинцам могут ограничить безналоговое получение продуктов в посылках из-за границы. Только лишь некоторые посылки останутся без налогообложения. Это будет зависеть от стоимости. Однако это не касается ряда товаров, на которые предлагают наложить налог в размере 20%.