Киевлянин обманул клиентов СТО на полмиллиона: как защитить себя

Перед выбором СТО поищите отзывы о ней в интернете, спросите рекомендации у знакомых

В Оболонском районе Киева разоблачили мошенника, который под видом ремонта автомобилей снимал с них детали и исчезал. Оболонская окружная прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении 38-летнего руководителя СТО. Его обвиняют в мошенничестве и незаконном завладении автомобилем.

По данным следствия, мужчина арендовал гараж в Оболонском районе, где открыл станцию технического обслуживания. Клиенты привозили свои автомобили на диагностику, платили аванс, после чего мошенник убеждал их в необходимости серьезного ремонта. Вместо ремонтных работ злоумышленник демонтировал детали из автомобилей, а затем прекращал выходить на связь с владельцами.

По такой схеме обвиняемый "отремонтировал" три автомобиля, среди которых была машина военнослужащего. Общая сумма ущерба составила более 520 тысяч гривен.

Кроме того, следствие выявило факт незаконного присвоения автомобиля, взятого мошенником в долгосрочную аренду. С этой машины он также снял детали, которые можно продать, в том числе двигатель. Владелец автомобиля понес убытки на сумму 220 тысяч гривен. Разобранный автомобиль злоумышленник оставил на подъемнике на СТО.

В случае доказательства вины обвиняемому грозит до 8 лет лишения свободы конфискацией имущества или без таковой.

Как уберечь свой автомобиль от мошенников на СТО

Чтобы не стать жертвой недобросовестных автомастеров, следует соблюдать несколько простых, но эффективных правил безопасности. Прежде всего, проверьте документы СТО, прежде чем покинуть авто. Спросите о лицензиях и разрешениях на ремонтные работы. Это даст вам базовое представление о легальности деятельности мастерской.

Перед передачей ключей обязательно запишите или сфотографируйте номера основных агрегатов автомобиля: двигателя, коробки, идентификационный номер кузова. Также полезно сделать подробные фотографии автомобиля с разных ракурсов, включая днище и моторный отсек. Эти меры помогут вам доказать свою правоту в случае возникновения споров.

Если мастера выполняют работы в салоне, можно оставить включенным видеорегистратор. Современные устройства способны работать длительное время и фиксировать все, что происходит с вашим автомобилем.

Важно составить письменный договор с подробным перечнем работ и их стоимостью. Не следует соглашаться на существенные изменения в объеме работ без вашего личного присутствия. Также уместно спросить о гарантии на проделанные работы и замененные детали.

После ремонта попросите показать вам демонтированные детали. Это поможет убедиться, что замена действительно была необходима и выполнена должным образом.

Перед выбором СТО поищите отзывы о ней в интернете, спросите рекомендации у знакомых. Репутация автомастерской может многое сказать о качестве ее услуг.

Старайтесь избегать передачи значительных авансов. Оптимальный вариант – оплата после выполнения работ. Если же необходима предоплата, она не должна превышать стоимость запчастей.

Также ранее "Телеграф" сообщал, что расходы на топливо станут меньше уже скоро. С приходом весны расходы на горючее заметно уменьшатся.