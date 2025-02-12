Весной все будут ремонтировать топливную систему: морозы показали, что зимнего дизеля в Украине нет (фото)

Такая ситуация на всех автозаправочных станциях страны.

Владельцы дизельных авто столкнулись с проблемами из-за качества горючего на украинских АЗС. Морозы в Украине показали, что на всех автозаправочных станциях есть горючее, которое не подходит для минусовых температур, хотя оно и должно фильтроваться до -21°C согласно документации.

На это указал эксперт топливного рынка Дмитрий Леушкин. При температуре всего -10°C дизельное горючее начало кристаллизоваться и выпадать в белый осадок.

Сети АЗС пытаются срочно решить проблему разными способами. Некоторые заправки добавляют в резервуары керосин, другие используют специальные антигелевые присадки. Отдельные станции прибегают к добавлению тормозной жидкости и бензина.

Низкое качество "зимнего" дизеля и такие экстренные меры, к которым прибегают на заправках, по словам Леушкина, могут привести к необходимости ремонта топливной системы автомобилей весной. В то же время владельцы АЗС продолжают реализацию горюче-смазочных материалов, несмотря на выявленные проблемы с качеством.

Также ранее "Телеграф" писал, что качество бензина можно проверить в домашних условиях. За должное горючее ваша машина будет "благодарить" вам еще достаточно времени.