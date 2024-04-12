Сотни тысяч гривен каждый день: популярный обман на заправке авто дорого стоит украинцам

Казалось бы, уже столько рассказывали об этом, но все равно украинцы каждый день попадают на крючок

Мошенники массово обманывают украинцев, желающих сэкономить на горючем. И дело не об обмане на АЗС с недоливом топлива и тому подобном, а о различных "акциях" и "скидках" в Интернете. Особенно привлекательными кажутся эти предложения, если нужно купить много литров топлива. К сожалению, именно поэтому ежедневно страдают украинские автовладельцы. Они теряют сотни тысяч гривен. Разберем несколько практических случаев.

Популярный способ обмана на заправке: практические случаи

В частности, на одну из таких ловушек наткнулся в Интернете 34-летний житель Каменец-Подольского на Хмельнитчине. Он соблазнился на дешевое топливо, которое якобы можно было приобрести на одной из АЗС, предварительно рассчитавшись. Он переслал мошеннику 20 тысяч гривен на карточку. Разумеется, преступник сразу перестал отвечать на звонки.

Также недавно на крючок псевдозаправщиков попал 28-летний житель Кропивницкого. Он увидел страницу в соцсетях, где по низкой цене можно было купить талоны на горючее. Преступник брал аванс и полную сумму, а "липовые" талоны отправлял по почте. Задокументировано 20 случаев, когда от этого жулика пострадали люди. Но он работал по всей Украине, поэтому жертв может быть гораздо больше.

100 литров горючего хотел приобрести житель Тернополя. Опять же — в Интернете и по низкой цене, как рассказывают в местной полиции. Он перечислил 4400 гривен и действительно получил талоны. Однако на заправке он с удивлением обнаружил, что они "липовые".

От таких случаев каждый день страдают десятки украинцев. Но только часть их обращается в полицию, поэтому не представляет, о каких суммах идет речь на самом деле.

Ранее "Телеграф" писал, почему не стоит заправлять авто сразу после слива топлива из бензовозов. Лучше не поступать так, чтобы не попасть потом на серьезный ремонт.