Киянин ошукав клієнтів СТО на пів мільйона: як захистити себе

Перед вибором СТО пошукайте відгуки про неї в інтернеті, запитайте рекомендації у знайомих

В Оболонському районі Києва викрили шахрая, який під виглядом ремонту автомобілів знімав з них деталі та зникав. Оболонська окружна прокуратура передала до суду обвинувальний акт щодо 38-річного керівника СТО. Його звинувачують у шахрайстві та незаконному заволодінні автомобілем.

За даними слідства, чоловік орендував гараж в Оболонському районі, де відкрив станцію технічного обслуговування. Клієнти привозили свої автівки на діагностику, сплачували аванс, після чого шахрай переконував їх у необхідності серйозного ремонту. Натомість замість ремонтних робіт зловмисник демонтував деталі з автомобілів, а потім припиняв виходити на зв'язок із власниками.

За такою схемою обвинувачений "відремонтував" три автомобілі, серед яких була машина військовослужбовця. Загальна сума збитків склала понад 520 тисяч гривень.

Окрім того, слідство виявило факт незаконного привласнення автомобіля, який шахрай взяв у довгострокову оренду. З цієї машини він також зняв деталі, які можна продати, зокрема двигун. Власник автівки зазнав збитків на суму 220 тисяч гривень. Розібраний автомобіль зловмисник залишив на підіймачі на СТО.

У разі доведення вини обвинуваченому загрожує до 8 років позбавлення волі конфіскацією майна або без такої.

Як уберегти своє авто від шахраїв на СТО

Щоб не стати жертвою недобросовісних автомайстрів, варто дотримуватись кількох простих, але ефективних правил безпеки. Перш за все, перевірте документи СТО перед тим, як залишити авто. Запитайте про ліцензії та дозволи на здійснення ремонтних робіт. Це дасть вам базове уявлення про легальність діяльності майстерні.

Перед передачею ключів обов'язково запишіть або сфотографуйте номери основних агрегатів автомобіля: двигуна, коробки передач, ідентифікаційний номер кузова. Також корисно зробити детальні фотографії автомобіля з різних ракурсів, включаючи днище та моторний відсік. Ці заходи допоможуть вам довести свою правоту у разі виникнення суперечок.

Якщо майстри виконують роботи в салоні, можна залишити ввімкненим відеореєстратор. Сучасні пристрої здатні працювати тривалий час та фіксувати все, що відбувається з вашим автомобілем.

Важливо скласти письмовий договір з детальним переліком робіт та їхньою вартістю. Не варто погоджуватись на суттєві зміни в обсязі робіт без вашої особистої присутності. Також доречно запитати про гарантію на виконані роботи та замінені деталі.

Після завершення ремонту попросіть показати вам демонтовані деталі. Це допоможе переконатися, що заміна дійсно була необхідною і виконана належним чином.

Перед вибором СТО пошукайте відгуки про неї в інтернеті, запитайте рекомендації у знайомих. Репутація автомайстерні може багато сказати про якість її послуг.

Намагайтеся уникати передачі значних авансів. Оптимальний варіант – оплата після виконання робіт. Якщо ж передоплата необхідна, вона не повинна перевищувати вартість запчастин.

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