Расходы на топливо станут меньше уже скоро: кого коснется

Расходы на авто уменьшатся уже в марте

Цена топлива в Украине постоянно растет, и многие водители обеспокоены ростом затрат на содержание автомобилей. Однако уже в скором времени владельцы транспортных средств могут почувствовать облегчение – с приходом весны расходы на горючее заметно снизятся.

Причина проста: зимой автомобили потребляют значительно больше горючего по сравнению с теплым временем года. Разница зависит от типа двигателя вашего транспортного средства. "Телеграф" рассказывает, кому удастся сэкономить больше всего.

Кто из водителей сэкономит на горючей весной

Владельцы бензиновых автомобилей зимой тратят на 10-15% больше топлива. Это связано с более длительным прогревом двигателя, повышенной вязкостью смазочных масел при морозах и работой двигателя на обогащенной топливной смеси во время холодного запуска. Дополнительные расходы уходят на обогрев салона, подогрев сидений и стекла.

Дизельные автомобили зимой "едят" на 15-20% больше горючего. Помимо стандартных причин, дизелю нужно дольше прогреваться, а зимнее дизельное топливо имеет несколько более низкую энергоемкость.

Газовые автомобили (LPG/CNG) тоже не отстают – их потребление растет на 12-18%. Это связано с более сложным процессом испарения газа в холод и необходимостью прогрева газовых редукторов.

Больше всего страдают владельцы электромобилей – их запас хода зимой снижается на 20-40%. Литий-ионные батареи хуже работают на морозе, а обогрев салона, который в обычных авто снабжается "отработанным" теплом двигателя, в электрокарах потребляет дополнительную энергию.

Расход топлива для всех типов автомобилей также возрастает из-за большего сопротивления качению на заснеженных дорогах, гуще холодного воздуха, создающего дополнительное аэродинамическое сопротивление, и использования зимних шин.

С повышением температуры воздуха эти факторы исчезнут, и водители заметят понижение расходов на заправку. Наибольшее уменьшение почувствуют владельцы электромобилей и дизельных авто, но и другие водители также сэкономят на топливе.

Ранее "Телеграф" также писал, что морозы показали, что зимнего дизеля в Украине не существует. Такая ситуация на всех автозаправочных станциях страны, говорит эксперт по топливной сфере Дмитрий Леушкин.