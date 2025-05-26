Автомат, кондиционер и открытый верх: какие кабриолеты можно купить до 5000 долларов в Украине

Никто не догадается, что они так дешевы

Приближается лето, и многие водители мечтают об автомобиле с открытым верхом, но не готовы тратить большую сумму. Украинский рынок предлагает несколько интересных вариантов кабриолетов до 5000 долларов.

"Телеграф" проанализировал самые популярные предложения и отобрал лучшие варианты для летних поездок.

Opel Tigra 2006 (186 570 грн — 4500 долларов)

Этот немецкий кабриолет с двигателем 1.4 литра и автоматической коробкой Easytronic прошел 194 тысяч километров. Владелец рассказывает, что технически авто в хорошем состоянии, автомат работает без нареканий. Электрическая крыша функционирует должным образом, автомобиль оборудован ксеноновыми фарами, гидроусилителем руля и кондиционером.

Nissan Micra 2006 (184 497 грн — 4450 долларов)

Японский кабриолет с двигателем 1.6 литра и пробегом 175 тысяч км привезен из Германии. Владелец характеризует автомобиль как ухоженный с аккуратным салоном и хорошей резиной. На машине установлены титановые диски и аккумулятор, все системы работают исправно. Автомобиль оборудован климат-контролем, электростеклоподъемниками и полным пакетом подушек безопасности.

Renault Megane 2003 (194 862 грн — 4700 долларов)

Французский кабриолет с двигателем 2.0 литра имеет пробег 250 тысяч километров и оснащен ГБО. Владелец лично пригнал машину семь лет назад и полностью восстановил ходовую часть. Двигатель не потребляет масло, установлены новые катушки, радиаторы и иридиевые свечи. В автомобиле есть кожаный салон, подогрев сидений и климат-контроль. Продавец гарантирует исправность электрической крыши.

Напомним, сеть удивляет необычный автомобиль "банановая шкурка" из Тайваня. Эта машина создавалась специально для выставок.