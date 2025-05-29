В Украину пытались завезти первый Lamborghini Gallardo, но что-то пошло не по плану (фото)

Это уникальный экземпляр — таких в Украине нет

Таможенники на границе с Польшей обнаружили попытку незаконного ввоза автомобиля Lamborghini Gallardo в 2013 году выпуска стоимостью более 2,7 миллиона гривен. Владелец подал фальшивые документы, пытаясь скрыть подлинные данные об отправителе и получателе элитного суперкара.

Как информируют во Львовской таможне, 21 марта через пункт пропуска "Угринов — Долгобычев" пытались провезти итальянский суперкар. Сначала водитель подал документы, где продавцом отмечалась американская компания, а покупателем – 44-летний киевлянин.

Однако в ходе проверки выяснилось, что у мужчины есть и другие бумаги – литовская таможенная декларация и товарно-транспортная накладная. В этих документах отправителем числилась компания из Литвы, а получателем – украинское предприятие. Стоимость автомобиля в литовской декларации составила 66 005 долларов США, что равняется 2 738 224 гривны по курсу НБУ.

Таможенники составили административный протокол по статье 483 Таможенного кодекса Украины за сокрытие таможенного контроля. Материалы дела также были переданы в Территориальное управление Бюро экономической безопасности во Львовской области для проверки на признаки преступления.

Почему цена такого авто может удивить

Указанная в документах сумма может показаться заниженной для Lamborghini, ведь обычно такие машины стоят гораздо дороже. У этого конкретного автомобиля отсутствует капот или другие дефекты, поскольку полноценная Gallardo может стоить до 150 тысяч долларов.

Для сравнения, в Германии подобные модели продают за 114–130 тысяч евро. В Украине найти оригинальную Gallardo невозможно – на рынке есть несколько предложений, да и те продаются украинцами из Польши.

Уникальность задержанного автомобиля

По данным реестра транспортных средств, в Украине нет ни одной зарегистрированной Lamborghini Gallardo 2013 года выпуска. Самыми новыми являются модели максимум 2010 года, поэтому задержанная машина могла стать первой и единственной в этом году в стране.

Что такое Lamborghini Gallardo

Lamborghini Gallardo – итальянский суперкар, выпускавшийся с 2003 по 2013 год. Автомобиль оснащался 5,0-литровым или 5,2-литровым двигателем V10 мощностью от 500 до 570 лошадиных сил. За десять лет производства компания выпустила более 14 тысяч экземпляров, что сделало Gallardo популярнейшей моделью в истории бренда.

Производство приостановили в 2013 году, заменив модель на Lamborghini Huracán. Впрочем, и сейчас Gallardo остается одной из самых известных и желанных машин среди любителей спорткаров во всем мире.

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