В Україну намагались завезти перший Lamborghini Gallardo, але щось пішло не за планом (фото)

Це унікальний екземпляр — таких в Україні немає

Митники на кордоні з Польщею виявили спробу незаконного ввезення автомобіля Lamborghini Gallardo 2013 року випуску вартістю понад 2,7 мільйона гривень. Власник подав фальшиві документи, намагаючись приховати справжні дані про відправника та одержувача елітного суперкара.

Як інформують у Львівській митниці, 21 березня через пункт пропуску "Угринів — Долгобичув" намагалися провезти італійський суперкар. Спочатку водій подав документи, де продавцем зазначалася американська компанія, а покупцем – 44-річний киянин.

Однак під час перевірки з'ясувалося, що чоловік має й інші папери – литовську митну декларацію та товарно-транспортну накладну. У цих документах відправником значилася компанія з Литви, а одержувачем – українське підприємство. Вартість автомобіля в литовській декларації становила 66 005 доларів США, що дорівнює 2 738 224 гривні за курсом НБУ.

Митники склали адміністративний протокол за статтею 483 Митного кодексу України за приховування від митного контролю. Матеріали справи також передали до Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області для перевірки на ознаки злочину.

Чому ціна такого авто може здивувати

Вказана в документах сума може здатися заниженою для Lamborghini, адже зазвичай такі машини коштують значно дорожче. У цього конкретного автомобіля відсутній капот або є інші дефекти, оскільки повноцінна Gallardo може коштувати до 150 тисяч доларів.

Для порівняння, в Німеччині подібні моделі продають за 114-130 тисяч євро. В Україні знайти оригінальну Gallardo неможливо – на ринку є лише кілька пропозицій, та й ті продаються українцями з Польщі.

Унікальність затриманого автомобіля

За даними реєстру транспортних засобів, в Україні немає жодної зареєстрованої Lamborghini Gallardo 2013 року випуску. Найновішими є моделі максимум 2010 року, тому затримана машина могла стати першою та єдиною такого року в країні.

Що таке Lamborghini Gallardo

Lamborghini Gallardo – італійський суперкар, який випускався з 2003 по 2013 рік. Автомобіль оснащувався 5,0-літровим або 5,2-літровим двигуном V10 потужністю від 500 до 570 кінських сил. За десять років виробництва компанія випустила понад 14 тисяч примірників, що зробило Gallardo найпопулярнішою моделлю в історії бренду.

Виробництво припинили в 2013 році, замінивши модель на Lamborghini Huracán. Втім, і зараз Gallardo залишається однією з найвпізнаваніших та найбажаніших машин серед любителів спорткарів у всьому світі.

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