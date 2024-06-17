Lexus выпускает элитный суперкар, бросающей вызов Aston Martin и Mercedes-AMG

Новинка будет конкурировать с такими моделями, как Aston Martin Vantage и Mercedes-AMG GT

Автомобильный мир готовится к появлению нового суперкара от легендарного японского бренда Lexus. Компания планирует выпустить мощный спорткар с двигателем V8.

Согласно инсайдерской информации, материнский концерн Toyota уже представил концепт-кар GT3 GR в 2022 году, а его прототип недавно прошел испытания на легендарной трассе Спа-Франкоршам. Гоночное подразделение Toyota Gazoo Racing намерено допустить этот автомобиль к участию в топ-соревнованиях 2026 года, включая престижный марафон "24 часа Ле-Мана".

Серийная версия ожидается в ближайшие два года

Правила омологации FIA требуют, чтобы любой автомобиль класса GT3 имел тот же базовый дизайн кузова, что и серийная дорожная модель. Таким образом, ожидается, что Toyota выведет на рынок серийную версию GT3 GR в течение следующих двух лет.

При этом предполагается, что дорожный GT3 GR может быть выпущен под брендом Lexus, а не Toyota. Конкретные характеристики гоночной версии пока не разглашаются, но правила мероприятия GT3 относительно гибкие. Мощность участвующих автомобилей составляет примерно 500-600 л.с., а масса не превышает 1300 килограммов.

Таким образом, новый суперкар Lexus с двигателем V8 бросит прямой вызов таким моделям, как Aston Martin Vantage с 4,0-литровым твин-турбо V8 мощностью 503 л.с. и Mercedes-AMG GT с 4,0-литровым твин-турбо V8 мощностью 630 л.с. в версии GT 63 S E Performance. Ожидается, что новинка от Lexus будет обладать впечатляющей производительностью и динамикой, достойной лучших суперкаров в своем классе.

Ранее "Телеграф" писал, что Toyota также планирует создать инновационный двигатель внутреннего сгорания. Он будет более мощным, но и компактным, что откроет путь для улучшения дизайна и аэродинамики автомобилей.