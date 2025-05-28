Американская классика на львовских улицах: заметили роскошный Chrysler 1976 года (фото)

Авто точно принадлежит тому, кто разбирается в стиле и ценит историю

Во Львове на днях заметили настоящую легенду американского автопрома Chrysler New Yorker Brougham 1976 года. Его классические формы и роскошный вид не остались незамеченными.

Об этом сообщили местные паблики. Ретро-авто сразу вызвало восхищение в сети: изысканный дизайн, огромный кузов, хромированные детали и классический бордовый цвет мгновенно возвращают во время американского шика 70-х годов.

Эта модель считается флагманской для концерна Chrysler. В 1976 году, после прекращения производства бренда Imperial, именно New Yorker занял самое высокое место в линейке компании. Автомобиль позиционировался как роскошный, дорогой и максимально укомплектованный достойный конкурент для Buick, Oldsmobile или Mercury.

Сегодня Chrysler New Yorker Brougham – настоящий раритет. На популярном украинском сайте по продаже ранспорта "AutoRia" подобное авто стоит около 33 000 долларов.

Салон авто — отдельная история. Темно-зеленый интерьер с оригинальной отделкой создает ощущение мягкого "дивана на колесах". Широкие сиденья, мягкие подлокотники, интегрированные подголовники, зеленая панель и руль — все в едином стиле. Это пример настоящего шика американских 70-х.

Автомобиль точно принадлежит тому, кто разбирается в стиле и ценит историю.

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