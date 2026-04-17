Українців лякають новим законом про борги: що правда, а що — ні

Цифровізація арештів не означає автоматичне внесення до реєстрів

Прийнятий законопроєкт №14005 про цифровізацію виконавчих проваджень і швидше блокування майна боржників ще не підписаний президентом, але вже викликав появу чуток навколо себе.

Що потрібно знати:

Без рішення суду чи нотаріуса арешти неможливі

Реєстр боржників вже існує і працює

Закон зобов’язує банки підключитись до електронної системи

Головна зміна — пришвидшення арештів і обміну даними

"Телеграф" детально розібрав зміни, які викличе закон, коли набуде чинності, у матеріалі: Банки швидше блокуватимуть рахунки українців: що ще змінює новий закон. Головне лишається сталим — арештам та стягненню грошей передує рішення суду або напис нотаріуса.

Тож вигадка про те, що безпідставно почнуть вносити українців в новостворені реєстри боржників чи до міфічних "чорних списків" — нереалістична. По-перше — Реєстр боржників вже працює і в ньому навіть можна себе перевірити. По-друге, процедуру потрапляння до Реєстру, законопроєкт лишає без змін, тобто так, які і зараз. Після рішення суду чи напису нотаріуса, має відбутися отримання виконавчого рішення чи судового наказу з передачею виконавцю, а потім — внесення до Реєстру.

Інша "лякаюча" історія — створення системи, що матиме всі дані про активи, рахунки людини. Та вона існує вже майже 10 років — Автоматична система виконавчого провадження (АСВП). Саме там судові виконавці можуть найти майно боржників та їхні рахунки. Однак даних про суми вкладів там немає. Виконавець через АСВП може робити запит та завантажувати відповідну постанову щодо списання сум.

Прийнятий Верховною Радою законопроєкт не передбачає тотальної перебудови цієї автоматичної системи з розголошенням розмірів банківських вкладів людей. Він зобов'язує всі банки під'єднатись до системи, щоб перевести все спілкування з виконавцем у електронний формат.

Раніше "Телеграф" розповідав, що завдяки модернізації АСВП арешти рахунків українців-боржників відбуватимуться швидше. Також законопроєкт містить ще ряд змін, які ускладнять можливість сховати майно чи гроші від виконавців та заблокують частину юридичних можливостей для людей.