Заокеанская экзотика: как выглядел один из первых автосалонов с иномарками в Украине (редкие фото)

Многие посетители впервые увидели творения заграничного автопрома вживую

В сети опубликовали эксклюзивные фотографии автосалона, где продавали одни из первых иностранных авто в Украине. На старых снимках можно увидеть экзотические для того времени машины.

Фото опубликовал блогер Roma Urraco в своем профиле в Facebook. По его словам, они датированы началом 90-х годов (1992-1993 годы) и сделаны в Киеве.

"Найдены архивные фотографии одного из первых автосалонов в Украине, продававшего иномарки!". — рассказал он, но добавил, что сама локация для съемок неизвестна.

Автосалон с первыми иномарками в Киеве. Фото - Roma Urraco

На снимках можно увидеть три Ford Taurus первого поколения (производился до 1992 года), Chevrolet Beretta, Jeep Wrangler, Cadillac Seville, Cadillac Deville, Chevrolet Caprice и даже минивэн Pontiac Trans Sport.

"Покупатели, ранее знавшие только "Волги", "Жигули" и "Москвичи" — явно в шоке от такого выбора "американцев"… Кстати, пик популярности именно американских автомобилей как раз пришелся на 90-е годы — потому что тогда они воспринимались почти как экзотика и имели необычный дизайн. Но очень быстро украинские автомобилисты "распробовали" заокеанскую технику и поняли, что она существенно уступает немцам и японцам", — добавил блогер.

Комментаторы поста предположили, что на фото запечатлен автосалон "United Motors" возле ВДНХ или "Trinity Motors" на Железнодорожном шоссе.

