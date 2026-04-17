Заокеанская экзотика: как выглядел один из первых автосалонов с иномарками в Украине (редкие фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Многие посетители впервые увидели творения заграничного автопрома вживую
В сети опубликовали эксклюзивные фотографии автосалона, где продавали одни из первых иностранных авто в Украине. На старых снимках можно увидеть экзотические для того времени машины.
Фото опубликовал блогер Roma Urraco в своем профиле в Facebook. По его словам, они датированы началом 90-х годов (1992-1993 годы) и сделаны в Киеве.
"Найдены архивные фотографии одного из первых автосалонов в Украине, продававшего иномарки!". — рассказал он, но добавил, что сама локация для съемок неизвестна.
На снимках можно увидеть три Ford Taurus первого поколения (производился до 1992 года), Chevrolet Beretta, Jeep Wrangler, Cadillac Seville, Cadillac Deville, Chevrolet Caprice и даже минивэн Pontiac Trans Sport.
"Покупатели, ранее знавшие только "Волги", "Жигули" и "Москвичи" — явно в шоке от такого выбора "американцев"… Кстати, пик популярности именно американских автомобилей как раз пришелся на 90-е годы — потому что тогда они воспринимались почти как экзотика и имели необычный дизайн. Но очень быстро украинские автомобилисты "распробовали" заокеанскую технику и поняли, что она существенно уступает немцам и японцам", — добавил блогер.
Комментаторы поста предположили, что на фото запечатлен автосалон "United Motors" возле ВДНХ или "Trinity Motors" на Железнодорожном шоссе.
