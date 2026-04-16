BMW, Mercedes, Mazda і не тільки: ТОП авто, які можна купити за ціною iPhone 17, їх плюси та недоліки (фото)

До вибору доступні десятки моделей автомобілів

Ціни на новенький iPhone 17 Pro Max (максимальна комплектація) в Україні перевищують 100 тисяч гривень. За ці гроші цілком реально придбати старий автомобіль.

"Телеграф" розповідає про те, яку машину можна придбати замість сучасного смартфона. Зазначимо, що зараз ціна на iPhone 17 Pro Max (2TB) у більшості офіційних ресейлерів Apple в Україні становить 110 тисяч гривень.

За таку суму на авторинках продаються десятки автомобілів різних марок. "Телеграф", посилаючись на Auto24, розповідає про те, на які з моделей можна звернути свою увагу:

Mazda 6 (першого покоління)

Mazda 6. Фото — відкриті джерела

За словами журналістів, даний автомобіль, як і багато японських моделей, відрізняється своєю надійністю та довговічністю. Серед мінусів — кузов, що іржавіє. Ціни на таке авто зараз знаходяться у районі 100 тисяч гривень (залежно від статків).

BMW 3

BMW 3. Фото — Вікіпедія

Головна перевага цього авто, за словами авторів, — це задоволення від водіння. Серед мінусів — корозія кузова та дороге утримання. Ціни – 70-90 тисяч гривень.

Audi A6

Ауді A6. Фото — Вікіпедія

Серед переваг – відсутність проблем із корозією, високий комфорт та доступне обслуговування. Недоліки – примхливий двигун та невисока надійність. Ціни – ~100 тисяч гривень.

Volkswagen Golf (4 покоління)

Volkswagen Golf. Фото — вікіпедія

З переваг можна виділити велику кількість деталей для обслуговування, а з недоліків — регулярна потреба того самого обслуговування. Ціни – ~ 100 тисяч гривень.

Mercedes-Benz Е-Клас

Mercedes-Benz Е-Клас. Фото — вікіпедія

З плюсів відзначається високий рівень комфорту та відносно висока надійність при належному обслуговуванні. Але утримання цього автомобіля коштує дорого. Ціни – 80-110 тисяч гривень.

Топ машини за ціною айфона. Інфографіка — Телеграф

