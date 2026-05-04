Яку машину вибрати пенсіонеру? Експерти назвали топовий варіант, чим він хороший (фото та ціна)

З віком погоня за потужністю та складною електронікою авто йде на другий план. Для водіїв старшого покоління пріоритети змінюються: у них на головні ролі зазвичай виходять простота керування, м’якість ходу та елементарна зручність посадки.

"Телеграф", посилаючись на експертів порталу Nowosci, розповідає про те, який автомобіль може підійти літній людині. Фахівці виділили базовий набір опцій, без яких машина для літнього водія перетворюється на випробування. У топ вимог увійшли бездоганна ергономіка і доступний салон: дверні отвори повинні бути максимально широкими, щоб посадка не вимагала зайвих зусиль.

Для комфортного керування експерти також наполягають на трьох компонентах:

Автоматична КПП , яка розвантажує водія у потоці;

, яка розвантажує водія у потоці; Анатомічні сидіння , що зберігають здоров’я спини;

, що зберігають здоров’я спини; М’яка підвіска, здатна повністю нівелювати удари та вібрації від розбитих доріг.

Один з хороших варіантів, який може підійти літнім водіям, є Nissan Qashqai.

Nissan Qashqai. Фото — Вікіпедія

Переваги машини:

Популярний кросовер з просторим салоном та зручними сидіннями. Висока лінія даху полегшує доступ до салону. Багажник об’ємом 504 літри — один із найбільших у своєму сегменті. Системи безпеки ProPILOT входять до стандартної комплектації та допомагають водію утримуватись у смузі руху та контролювати швидкість.

Ціни:

Вартість моделей першого покоління на вторинному ринку зараз стартує приблизно від 4-5 тисяч доларів. За свіжіші моделі (від 2020 року випуску) просять від 14 тисяч доларів.

