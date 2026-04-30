Уникайте цих авто: з якого віку купівля б/в машини стає ризикованою

За роки експлуатації транспорт обростає "болячками"

Купівля авто з пробігом — це завжди лотерея, де завжди є ризик купити "кота в мішку". Якщо серед "молодих" машин дефекти знаходять лише у кожної сотої, то після певного віку вади проявляються у кожного третього автомобіля.

"Телеграф", посилаючись на сайт Motoryzacja.Interia, розповідає про те, який вік авто експерти вважають ризикованим. Вони відзначають, що технічний стан автомобіля значно погіршується з віком та пробігом.

Згідно зі статистикою автоекспертів, найбільш безпечними для покупки вважаються автомобілі віком до двох років із пробігом до 60 тисяч кілометрів. У цьому сегменті серйозні технічні вади трапляються вкрай рідко — лише 1,3% оглянутих екземплярів.

"Зона ризику" починається після 11 років експлуатації або при пробігу понад 150 тисяч кілометрів. У цій категорії можливість зіткнутися з критичними несправностями злітає до 33,8%. Тобто проблемним виявляється кожен третій автомобіль

