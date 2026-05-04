Какую машину выбрать пенсионеру? Эксперты назвали топовый вариант, чем он хорош (фото и цена)
Машина имеет один из самых больших багажников в своем сегменте
С возрастом погоня за мощностью и сложной электроникой авто уходит на второй план. Для водителей старшего поколения приоритеты меняются: у них на главные роли обычно выходят простота управления, мягкость хода и элементарное удобство посадки.
"Телеграф", ссылаясь на экспертов портала Nowosci, рассказывает о том, какой автомобиль может подойти пожилому человеку. Специалисты выделили базовый набор опций, без которых машина для пожилого водителя превращается в испытание. В топ требований вошли безупречная эргономика и доступный салон: дверные проемы должны быть максимально широкими, чтобы посадка не требовала лишних усилий.
Для комфортного вождения эксперты также настаивают на трех компонентах:
- Автоматическая КПП, которая разгружает водителя в потоке;
- Анатомические сиденья, сохраняющие здоровье спины;
- Мягкая подвеска, способная полностью нивелировать удары и вибрации от разбитых дорог.
Один из хороших вариантов, который может подойти пожилым водителям, является Nissan Qashqai.
Достоинства машины:
Популярный кроссовер с просторным салоном и удобными сиденьями. Высокая линия крыши облегчает доступ в салон. Багажник объемом 504 литра — один из самых больших в своем сегменте. Системы безопасности ProPILOT входят в стандартную комплектацию и помогают водителю удерживаться в полосе движения и контролировать скорость.
Цены:
Стоимость моделей первого поколения на вторичном рынке в Украине сейчас стартует примерно от 4-5 тысяч долларов. За модели посвежее (от 2020 года выпуска) просят от 14 тысяч долларов.
