Какую машину выбрать пенсионеру? Эксперты назвали топовый вариант, чем он хорош (фото и цена)

С возрастом погоня за мощностью и сложной электроникой авто уходит на второй план. Для водителей старшего поколения приоритеты меняются: у них на главные роли обычно выходят простота управления, мягкость хода и элементарное удобство посадки.

"Телеграф", ссылаясь на экспертов портала Nowosci, рассказывает о том, какой автомобиль может подойти пожилому человеку. Специалисты выделили базовый набор опций, без которых машина для пожилого водителя превращается в испытание. В топ требований вошли безупречная эргономика и доступный салон: дверные проемы должны быть максимально широкими, чтобы посадка не требовала лишних усилий.

Для комфортного вождения эксперты также настаивают на трех компонентах:

Автоматическая КПП , которая разгружает водителя в потоке;

, которая разгружает водителя в потоке; Анатомические сиденья , сохраняющие здоровье спины;

, сохраняющие здоровье спины; Мягкая подвеска, способная полностью нивелировать удары и вибрации от разбитых дорог.

Один из хороших вариантов, который может подойти пожилым водителям, является Nissan Qashqai.

Nissan Qashqai. Фото - Википедия

Достоинства машины:

Популярный кроссовер с просторным салоном и удобными сиденьями. Высокая линия крыши облегчает доступ в салон. Багажник объемом 504 литра — один из самых больших в своем сегменте. Системы безопасности ProPILOT входят в стандартную комплектацию и помогают водителю удерживаться в полосе движения и контролировать скорость.

Цены:

Стоимость моделей первого поколения на вторичном рынке в Украине сейчас стартует примерно от 4-5 тысяч долларов. За модели посвежее (от 2020 года выпуска) просят от 14 тысяч долларов.

