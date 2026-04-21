Кращий "жіночий" автомобіль продають трохи дорожче за новий iPhone: як він виглядає і скільки коштує

Машину обрали найкращою жінки-автоексперти

Кращий "жіночий" автомобіль (за версією Worldwide Car of the Year) можна починати розглядати до покупки, якщо в кишені є лише кілька тисяч доларів. Деякі пропозиції на вторинному ринку лише трохи перевищують цінник нового iPhone 17 Pro Max.

Про це повідомляє "Телеграф". Так, згідно з аналізом оголошень на сайті Auto Ria, зараз ціни на вживаний Nissan Leaf, який був визнаний найкращим "жіночим" (а також найпрактичнішим для повсякденних потреб) автомобілем, починаються з позначки приблизно 3 500 — 4 000 доларів (150-175 тисяч гривень).

Ціни на Nissan Leaf в Україні.

За ці гроші найчастіше пропонують моделі 2011-2014 років випуску (1 покоління).

Для порівняння ціна на iPhone 17 Pro Max (2TB) у більшості офіційних ресейлерів Apple в Україні становить 110 тисяч гривень.

Ціни на iPhone 17 Pro Max в Україні.

