Ціна не виросте: як зафіксувати вартість бензину на кілька місяців наперед

Автоінструктор розкрив дієвий секрет, як зекономити на пальному

З мобільними застосунками можна купувати пальне зі знижками та заздалегідь. Такі програми дозволяють суттєво зекономити, особливо, якщо ціна росте. Проте державний "паливний кешбек" при такій купівлі не нараховується.

Інструктор з водіння з Івано-Франківська Святослав Федорчак поділився секретом заощадження на купівлі пального. Відповідне відео він опублікував в Instagram.

У ролику йдеться про функцію "Скринька" у мобільному застосунку мережі АЗК UPG. Це сервіс передплати пального, який дозволяє "заморозити" ціну на бензин або дизель і використати його пізніше, навіть якщо ціна зросте.

Як працює "Скринька" від UPG

Фіксація ціни: Ви купуєте пальне в застосунку за поточною ціною, і вона залишається незмінною для вас, навіть якщо пальне на АЗС подорожчає.

Додаткова знижка: При купівлі пального через "Скриньку" ви отримуєте миттєву знижку (наприклад, 50-100 коп./л).

Термін використання: Придбані літри зазвичай зберігаються у "Скриньці" протягом 2 місяців.

Використання: Ви можете заправляти авто, використовуючи літри зі "Скриньки" через застосунок.

Зауважимо, що конкуренти UPG теж мають аналогічні сервіси:

WOG (PRIDE): Купівля пального в онлайн-магазині застосунку PRIDE та зарахування на гаманець.

OKKO (Fishka): Можливість передплати через сервіс OKKO PAY.

Чи працює "паливний кешбек" під час купівлі через застосунок

Якщо ви купуєте пальне заздалегідь через застосунки, то отримаєте знижку від мережі, але державний "паливний кешбек" не нараховуватиметься. Він діє тільки при оплаті фізичною карткою на АЗС. Тож треба спочатку підрахувати, як буде вигідніше.

З 1 травня в Україні працюють нові правила нарахування кешбеку на заправках. Максимальна сума повернення тепер становить 500 гривень на місяць. Можливо, на купівлю у застосунках треба переходити після досягнення цієї суми.

Також не треба забувати, що отримані кошти на повторну заправку витратити не вийде. Їх можна використати на оплату комунальних та поштових послуг, придбання ліків і медичних товарів українського виробництва, харчів, книг та донати для ЗСУ.

