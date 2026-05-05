Обходьте десятою дорогою: названо найризикованіше для покупки вживане авто (фото)

Денис Подставний
Машини на автостоянці. Фото Колаж "Телеграфу"

Цінники на ці моделі можуть бути досить демократичними

Придбання автомобіля — це важливий процес, особливо якщо йдеться про угоду на вторинному ринку. До того ж є автомобілі, до яких, на думку експертів, слід підходити з ще більшою обережністю перед покупкою.

"Телеграф", посилаючись на сайт Motoryzacja.Interia, розповідає про "найпроблемніше" авто на "вторинці". У матеріалі вказується, що перед тим як вибрати лідера антирейтингу експерти оглянули тисячі авто і дійшли висновку, що найбільший ризик технічних проблем спостерігається у автомобілів Peugeot 3008.

Peugeot 3008. Фото — Вікіпедія

Довідка: Peugeot 3008 – компактний кросовер, що випускається під маркою Peugeot. Вперше було представлено у вересні 2008 року на Паризькому автосалоні.

Зазначимо, що зараз (травень 2026) цінники на Peugeot 3008 на вторинному ринку України стартують приблизно від 5 тисяч доларів (моделі ~ 2009-2011 року).

Ціни на Peugeot 3008

