Названо головну помилку при купівлі б/в авто: її роблять навіть автоексперти

Багато покупців, як і раніше, покладаються на стереотипи

Придбання авто з пробігом — це завжди лотерея, зокрема через поширені помилки під час огляду. При цьому є поширені "проколи", на яких "спіткаються" навіть автоексперти.

"Телеграф", посилаючись на матеріал Motoryzacja.interia, розповідає про найпоширенішу помилку при виборі авто. За словами авторів матеріалу, найчастішим "косяком" у цій справі, як не банально, досі залишається погана технічна підготовка.

В епоху повсюдного інтернету перевірка на наявність поширених несправностей у конкретній моделі займає лише кілька хвилин. Але, попри це, багато покупців, як і раніше, покладаються на стереотипи або поради друзів, які хвалять той чи інший автомобіль просто тому, що він у них є.

"Сліпа віра в те, що популярна модель від відомого бренду гарантує безпроблемну експлуатацію, може стати пасткою. Ринок вживаних автомобілів переповнений машинами преміумкласу від відомих виробників із серйозними недоліками — наприклад, із двигунами, де облізають паси ГРМ (ремені ГРМ) або встановлені вкрай крихкі ланцюги", — пояснюють експерти.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що найкращий "жіночий" автомобіль продають трохи дорожче за новий iPhone.