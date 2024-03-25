Глава Українського аналітичного центру спеціально для "Телеграфу" пояснив, скільки грошей від конфіскованих російських активів може отримати Україна

Як і передбачалося, Євросоюз на саміті 21—22 березня не зміг ухвалити рішення щодо конфіскації доходів від заморожених активів Росії на користь України, причому з ухилом на купівлю озброєнь на ці кошти. І справа була не лише у позиції Угорщини, яка передбачувано блокувала рішення. Палиці в колеса почала вставляти ще й Австрія, а там і Мальта підтягнулася.

Слід розуміти, що проблема використання заморожених активів (або доходів від них) у тому, що не було такого прецеденту. Принаймні щодо такої величезної країни, як Росія. Тому все так складно йде, тому так багато дискусій.

Можливо, весь дохід, який дають заарештовані активи, як і пропонується, обкладуть податком у 100%. І 90% скерують до Фонду допомоги Україні (закуповуючи зброю), а 10% – самій Європі. Це є цілком у межах чинного законодавства. І це найреалістичніший варіант.

Але навіть якщо реалізувати цей проєкт, ми отримаємо не так вже й багато. До 3 мільярдів євро на рік. Теж добре. Але – замало.

Щодо радикальніших рішень (наприклад, конфіскувати все) – це навряд чи…

Якщо США ухвалять закон, згідно з яким Україні надається фінансування, а під нього випускають облігації під заставу заарештованих російських активів, то це був би цікавий хід. І тут є прецеденти. Облігації з часом не погашаються, а застава використовується. Тобто Україна отримує гроші на зброю коштом РФ. Питання в тому – чи підуть на це американці, чи погодяться європейці (а саме в ЄС – левова частка такої "заморозки").