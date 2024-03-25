Глава Украинского аналитического центра специально для "Телеграфа" объяснил, сколько денег от конфискованных российских активов может получить Украина

Как и предполагалось, Евросоюз на саммите 21—22 марта не сумел принять решения о конфискации доходов от замороженных активов России в пользу Украины, причем с уклоном на покупку вооружений на данные средства. И дело было не только в позиции Венгрии, которая предсказуемо блокировала решение. Палки в колеса начала вставлять еще и Австрия, а там и Мальта подтянулась.

Следует понимать, что проблема использования замороженных активов (либо доходов от них) в том, что не было такого прецедента. По крайней мере, в отношении такой огромной страны, как Россия. Поэтому все так сложно идет, поэтому так много дискуссий.

Возможно, весь доход, который дают арестованные активы, как и предлагается, обложат налогом в 100%. И 90% направят в Фонд помощи Украине (закупая оружие), а 10% – самой Европе. Это вполне в рамках действующего законодательства. И наиболее реалистичный вариант.

Но даже если реализовать этот проект, мы получим не так много. До 3 миллиардов евро в год. Тоже хорошо. Но – маловато будет.

Что касается более радикальных решений (к примеру, конфисковать всё) – это вряд ли…

Если США примут закон, согласно которому Украине предоставляется финансирование, а под него выпускают облигации под залог арестованных российских активов, это был бы интересный ход. И тут прецеденты есть. Облигации со временем не погашаются, а залог используется. То есть Украина получает деньги на оружие за счет РФ. Вопрос в том – пойдут ли на это американцы, согласятся ли европейцы (а именно в ЕС – львиная доля такой "заморозки").