Передати прибуток від активів РФ Україні: ще одна країна ЄС проти, але Шольц потужно "за"

У Європі активно дискутують

У четвер, 21 березня, на саміті лідерів країн Євросоюзу канцлер Австрії Карл Нехаммер заявив, що офіційний Відень не підтримуватиме пропозицію купувати Україні боєприпаси коштом доходів від російських заморожених активів. Ці гроші мають піти на відновлення країни.

Політик нагадав, що Австрія є нейтральною державою, тому для неї важливо, куди будуть спрямовані кошти. Про це Карл Нехаммер заявив перед початком саміту під час спілкування із журналістами, інформує видання "Європейська правда".

Боротьба за владу у Європі

"Для нас як для нейтральної держави має бути забезпечено, щоб гроші, де ми даємо згоду, не передавали на зброю та боєприпаси. Спочатку обговорювалося, що вони будуть інвестовані у відновлення в Україні. Цю пропозицію я вважаю розумною", — сказав Нехаммер.

Водночас, канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що ці кошти варто спрямувати на покупку озброєння для України. У цих грошей має бути чіткий напрямок, наголосив політик.

"На мою думку, вони [доходи від заморожених російських активів] мають бути використані насамперед для того, щоб можна було придбати ту зброю та боєприпаси, які необхідні Україні для її оборонної боротьби", — заявив Шольц.

Такої думки дотримується й прем’єр Бельгії Александер Де Кроо. Він назвав це розумним. У розмові з журналістами він розповів, що інші колеги з ЄС теж підтримують цю пропозицію.

Зауважимо, що Єврокомісія зареєструвала пропозицію направити на купівлю озброєння для України близько 90% доходів російських заморожених активів. Це приблизно 3 млрд євро на рік.

Одразу проти цієї пропозиції виступили Угорщина, Люксембург та Мальта, тепер до них приєдналася й Австрія. Вони вважають, що гроші треба спрямувати не на боєприпаси, а на відновлення України.

Саміт лідерів ЄС проходитиме у Брюсселі 21 та 22 березня. На ньому європейські топчиновники обговорять важливі питання Союзу, зокрема щодо підтримки України.

У нашій столиці також у ці дати відбувається важливий захід — Київський безпековий форум. Його відвідав голова Військового комітету НАТО Роб Бауер. Він уперше з візитом в українській столиці.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Роб Бауер висловився про мобілізацію в Україні. Він заявив, що потрібні не лише гранати, а й люди.