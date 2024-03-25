Політтехнолог вважає, що з доказами у справі Волкова все так само, як в Коломойського

Ганьба не закінчується: фактично провалена "справа Коломойського" потягне за собою до ЄСПЛ мінімум ще одну таку само провальну справу без належних доказів – Волкова.

Це колишній керівник київського "Привату". Долучений до справи тих же фантомних "майже 6 млрд грн". Відправили до СІЗО, бо подовжено строки досудового(!) розслідування і триває "велика кількість" слідчих дій (допити, докази, експертизи". Це, коли що, цілий прокурор заявляв як обґрунтування тримання під вартою. Ще раз: свідчень нема, доказів нема, експертиз нема, тобто, по факту, офіційних обвинувачень теж нема, все тільки готується – але особа вже затримана за відсутньою поки нормально підготованою справою. Авансом, так би мовити.

Там ще й з доказами все приблизно так само, як в Коломойського: бодай теоретично може мати справу тільки до 1 з 8 зазначених слідством епізодів, всі 4 обвинувальних твердження свідків самі ж свідки заперечують в інших показах, жодної копії документа про "незаконну" банківську операцію і обвинувачення в завданні банку збитків при тому, що по факту своїми грошима розпоряджався клієнт, а банк отримав з того некислу і повністю законну комісію…

Тобто, знов нічого не підготовано, нічого не обґрунтовано, але бігом затримано фігуранта резонансної справи – очевидно, для створення враження "наполегливої праці розслідувачів. Тоді ніяк підготована справа розсипається в руках, але ж пафосні заголовки щодо затримання вже були, можна розслабитись.

Хтось має сумнів, що в підсумку справа Волкова опиниться там само, де справа Коломойського (після остаточного провалу обох за браком нормального забезпечення) – в Суді з прав людини? От тільки тут держава Україна ще й виступатиме як організатор тортур: за ґрати відправлено "на шоб було" інсулінзалежного діабетика. І адвокати, звісно, вже ретельно подбали (на відміну від слідства) забезпеченням повного пакету доказів, свідчень, відповідних заяв і звернень, в тому числі публічних. От в них все оформлено бездоганно – на відміну від держслужбовців, що теоретично мали так само бездоганно оформити справу за резонансним обвинуваченням.

Просто спробуйте прикинути, скільки з нашого бюджету стягнуть за рішенням міжнародної інстанції через обмеження доступу діабетика до глюкометра й інсуліну під час затримання (безпідставність якого вже, фактично, зафіксував прокурор своєю заявою) в проваленій в підсумку справі. Ну що ж в нас все настільки через ліву задню робиться…

Джерело: Facebook-сторінка Олексія Голобуцького.