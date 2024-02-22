Соратник Коломойського може виїхати з України: Зеленський дав його коханій посаду за кордоном

За даними джерел, вже колишня заступниця міністра закордонних справ скоро стане матір’ю

Президент України Володимир Зеленський призначив першу заступницю міністра закордонних справ України Еміне Джапарову Постійним представником України при міжнародних організаціях у Відні. За деякими даними, разом із нею за кордон їде її коханець та друг одіозного олігарха Ігоря Коломойського Геннадій Боголюбов.

Указ про призначення №87/2024 уже підписано президентом. Еміне Джапарова на своїй сторінці у соцмережі вже відреагувала на нову посаду.

"Нові горизонти, нові завдання на одному та головному Шляху Перемоги нашої країни! З вдячністю за довіру Міністру Дмитру Кулебі та Президенту України Володимиру Зеленському", — написала вона.

Як повідомили джерела "Телеграфа" у політикумі, Еміне Джапарова вагітна і планує народжувати у Відні. А за інформацією джерел "Дзеркала тижня", Еміне Джапарова їде у Відень не одна. Її супроводжуватиме "чоловік Геннадій Боголюбов". Офіційної інформації про те, що вони одружилися, немає.

Навесні минулого року "Телеграф" повідомляв, що між Боголюбовим та Джапаровою роман попри те, що партнер Коломойського одружений з дівчиною на ім’я Софія і виховує сина.

Також "Телеграф" розповідав про те, що Зеленський призначив ексглаву "Укроборонпрому" Юрія Гусєва на нову посаду. Він став надзвичайним та повноважним послом України в Азербайджанській Республіці.