Политтехнолог считает, что с доказательствами Волкова все так же, как и у Коломойского

Позор не заканчивается: фактически проваленное "дело Коломойского" повлечет за собой в ЕСПЧ минимум еще одно такое же провальное дело без надлежащих доказательств – Волкова.

Это бывший руководитель киевского "Привата". Вовлечен в дело тех же фантомных "почти 6 млрд грн". Отправили в СИЗО, так как продлены сроки досудебного (!) расследования и продолжается "большое количество" следственных действий (допросы, доказательства, экспертизы". Это, если что, целый прокурор заявлял как обоснование содержания под стражей. Еще раз: свидетельств нет, доказательств нет, экспертиз нет, то есть, по факту, официальных обвинений тоже нет, все только готовится – но лицо уже задержано по отсутствующему пока нормально подготовленному делу Авансом, так сказать.

Там еще и с поличным все примерно так же, как у Коломойского: хотя теоретически может иметь дело только до 1 из 8 указанных следствием эпизодов, все 4 обвинительных утверждения свидетелей сами же свидетели отрицают в других показах, никакой копии документа о "незаконной" банковской операции и обвинение в нанесении банку убытков при том, что по факту своими деньгами распоряжался клиент, а банк получил из этого некислую и полностью законную комиссию…

То есть, снова ничего не подготовлено, ничего не обосновано, но бегом задержан фигурант резонансного дела – очевидно, для создания впечатления "упорного труда расследователей. Тогда никак подготовленное дело рассыпается в руках, но пафосные заголовки относительно задержания уже были, можно расслабиться.

Кто-то сомневается, что в итоге дело Волкова окажется там же, где дело Коломойского (после окончательного провала обоих из-за нехватки нормального обеспечения) – в Суде по правам человека? Вот только здесь государство Украины еще и будет выступать как организатор пыток: за решетку отправлен "на чтобы было" инсулинзависимый диабетик. И адвокаты, конечно, уже тщательно позаботились (в отличие от следствия) обеспечением полного пакета доказательств, показаний, соответствующих заявлений и обращений, в том числе публичных. Вот у них все оформлено безупречно – в отличие от госслужащих, которые теоретически должны так же безупречно оформить дело по резонансному обвинению.

Просто попробуйте прикинуть, сколько из нашего бюджета взыщут по решению международной инстанции из-за ограничения доступа диабетика к глюкометру и инсулину во время задержания (безосновательность которого уже фактически зафиксировал прокурор своим заявлением) в проваленном в итоге деле. Ну что ж у нас все настолько левой задней делается…

Источник: Facebook-страница Алексея Голобуцкого.