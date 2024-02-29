Автор звинувачень проти Коломойського не приходить на допит - адвокат

Співробітник ПриватБанку Гаврилюк заявив про шкоду для фінустанови від дій Коломойського, але не підтвердив це доказами

Юрист ПриватБанку Гаврилюк, який є автором заяви проти олігарха Ігоря Коломойского, не з'явився на повторний допит. Про це на останньому судовому засіданні розповів адвокат Олександр Лисак.

Як зазначив Лисак, Гаврилюк подав в БЕБ заяву, де заявив, що банку було заподіяно шкоду, проте не надав жодного документа, який би підтверджував це, а тільки "стверджує, що є інформація із ЗМІ, що є заподіяна шкода".

Адвокати подали клопотання про повторний виклик свідка на допит, воно біло задовільнене, проте Гаврилюк не з'явився.

Тим часом голова правління ПриватБанку Ґерхард Бьош підтверджує, що у банку немає документів, які підтверджують суму заподіяної шкоди, і він не давав повноважень Гаврилюку писати заяву в БЕБ. А заступники голови правління фінустанови стверджують, що їм взагалі не відомо про заподіяну шкоду, наголошує Лисак.

Як відомо, за даними слідства, в 2013-2014 роках Коломойський "шляхом не внесення готівкових коштів" вивів із банку 5,7 мільярди гривень готівки, проте помітили це тільки восени 2023 року, після чого арештували Коломойського і директора київської філії банку Сергія Волкова.

Було проведено численні аудити, зокрема під час націоналізації банку в 2016-му році, які підтверджують відсутність складу злочину. Також про неможливість такої оборудки говорять і численні свідки.