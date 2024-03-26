Про загрозу просування російських військ на північний схід України висловився військово-політичний оглядач

Черговий "наступ" на Харків…

Весь 2022-й та половину 2023-го року я час від часу змушений був коментувати загрозу наступу РОВ на Одесу та намір окупантів захопити місто. У 2022-му ця загроза була максимально великою, але згодом вона почала знижуватися, а сама проблематика загрози була більш дратівливою, у тому контексті, в якому вона подавалася, ніж конструктивною.

І зараз я виразно бачу котрий місяць поспіль аналогічне розхитування інформаційного простору загрозою наступу та окупації Харкова.

Давайте відразу розставимо всі крапки над "і".

Загроза для Харкова була, є і буде, доки не закінчиться війна. Але загрозу слід оцінювати раціонально та здорово, а не панічно та безрозсудно.

Сам наратив був вкинутий через "Медузу", яка хоч і вважається умовно-опозиційною, але це російський інформаційний ресурс, а все російське — це діагноз. Якщо хтось ще не зрозумів на 10-й рік війни, а для когось 3-й, то нагадую.

І головне, якщо ви чуєте про евакуацію якогось села чи н.п. то хоча б варто напружитись і подивитися, що то за село і де воно знаходиться. Та сама Гоптівка — це село у 2 км від кордону з Росією, по суті, вона на лінії бойових зіткнень, куди прилітають навіть 82-мм міни, не кажучи про всі інші засоби ураження.

Тепер щодо загрози для Харкова… На прикладі Авдіївки.

У ході наступу на Авдіївку РОВ залучили у піковій фазі 80 тис. тіл. У резерві було близько 15 тисяч. Компенсація безповоротних втрат (200-х) перевищила 20 тис. тіл. Таким чином, у п’ятимісячному наступі на Авдіївку площею 29 км² було залучено близько 120 тисяч людського ресурсу. І це я навіть не став підраховувати компенсацію повернення втрат (300-х) протягом усього наступу.

А зараз питання. Яке потрібне угруповання військ, щоб розпочати наступ, оточити та розгорнути міські бої у Харкові? І чи є воно зараз, чи буде присутнє в найближчому майбутньому поблизу кордону з Харківською областю?

Відповідь проста. Мінімум 500 тис. тіл, що повністю штатно укомплектовані технікою і мають резерв не менше 100-150 тис. тіл. При формуванні саме такого ударного угруповання можна говорити про небезпеку для Харкова, яка зростає, але ось у тому й річ, що такої кількості РОВ немає навіть на тимчасово окупованих територіях у зоні БД. Щобільше, забезпечити таке угруповання Росія не має можливості в короткий термін і це дуже тривалий і не непомітний процес, на який буде відповідна реакція.

Видихайте та ретельніше фільтруйте інформацію.