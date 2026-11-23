Похолодання збільшило споживання електроенергії, а додаткових потужностей бракує

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Російські війська тепер почергово атакують енергооб’єкти в різних регіонах України. Через пошкодження енергосистеми на Дніпропетровщині знеструмлення можуть тривати до двох діб.

Таку оцінку дав енергетичний експерт Юрій Корольчук в етері Новини Live. Він попередив, що з поверненням електропостачання обмеження не закінчаться. В окремих випадках після відновлення живлення світло може бути лише 4–6 годин на добу.

На тлі пошкоджень енергосистеми зросло й навантаження на неї. За оцінкою Корольчука, через похолодання споживання електроенергії збільшилося приблизно на 2 ГВт. Осінній надлишок електроенергії вже вичерпано, а додаткових потужностей, які дали б змогу покрити зростання попиту, бракує.

За оцінкою Юрія Корольчука, осінній надлишок електроенергії вже вичерпано Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Дві доби без електрики та 4–6 годин зі світлом після відновлення живлення – це оцінка можливого сценарію, а не офіційний графік відключень. Фактична тривалість знеструмлень в області залежатиме від стану мереж і наслідків нових атак.

Раніше "Телеграф" розповідав, чи є у Києва план Б на випадок повного знеструмлення столиці на тривалий час під час морозів.