Швидкість кристалізації залежить від складу меду та умов зберігання

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Відкладіть потрібну кількість меду в невелику жаростійку ємність і підігрійте його на водяній бані. Решту залиште в банці.

Університет Південного Хреста рекомендує поставити ємність із медом у каструлю з теплою водою. Стежте, щоб вода не потрапила в мед, і помішуйте його, доки кристали не розчиняться.

Вимірюйте термометром температуру самого меду: вона не повинна перевищувати 45 °C. Не кип’ятіть мед, не ставте його на відкритий вогонь і не розігрівайте в мікрохвильовій печі. Від перегрівання мед змінює колір, а його смак і аромат погіршуються.

Під час підігрівання вимірюйте температуру самого меду: вона не повинна перевищувати 45 °C Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Мед твердне, коли глюкоза, що міститься в ньому, утворює кристали. Як пояснює Ask Extension, крупинки самі по собі не означають, що мед зіпсувався.

Зберігайте мед у закритій банці за кімнатної температури – від 18 до 24 °C. У холодильнику кристали утворюються швидше.

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