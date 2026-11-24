Мед знову затвердів після підігрівання: як не гріти всю банку щоразу
- Автор
-
- Дата публікації
-
Швидкість кристалізації залежить від складу меду та умов зберігання
Відкладіть потрібну кількість меду в невелику жаростійку ємність і підігрійте його на водяній бані. Решту залиште в банці.
Університет Південного Хреста рекомендує поставити ємність із медом у каструлю з теплою водою. Стежте, щоб вода не потрапила в мед, і помішуйте його, доки кристали не розчиняться.
Вимірюйте термометром температуру самого меду: вона не повинна перевищувати 45 °C. Не кип’ятіть мед, не ставте його на відкритий вогонь і не розігрівайте в мікрохвильовій печі. Від перегрівання мед змінює колір, а його смак і аромат погіршуються.
Мед твердне, коли глюкоза, що міститься в ньому, утворює кристали. Як пояснює Ask Extension, крупинки самі по собі не означають, що мед зіпсувався.
Зберігайте мед у закритій банці за кімнатної температури – від 18 до 24 °C. У холодильнику кристали утворюються швидше.
Раніше ми розповідали, як приготувати соковите м’ясо з медовою глазур’ю. Рецепт святкової буженини неодмінно попросять гості.