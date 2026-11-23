Що отримує сім'я, коли жінка підписує контракт

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Жінка не може піти служити замість чоловіка чи сина, щоб вони уникнули мобілізації. Відстрочка для чоловіка є лише в одному випадку, і вона залежить від дітей.

"Телеграф" з'ясовував, чи дозволяє закон "обміняти" службу на іншого члена родини, і що отримує сім'я, коли жінка підписує контракт. Відповіді на ці та суміжні питання — про вік, облік, вибір посади й строки — зібрані нижче.

Службу не передати: чому "піду я замість нього" не працює

Ідею "піду я, а його не чіпайте" закон не підтримує. Захист Вітчизни — особистий обов'язок кожного громадянина, це прямо записано в статті 65 Конституції. Про це в коментарі "Телеграфу" розповіла військова адвокатка ЮК "Приходько та партнери" Єлизавета Грецьких .

"Військовий обов'язок не можна передати іншій особі, обміняти чи виконати за когось. Жінка може вступити на службу добровільно, але це не звільняє від призову її чоловіка, сина, брата чи батька", — пояснила юристка.

Бронювання теж не залежить від того, чи хтось служить у родині.

Єдиний випадок, коли служба дружини дає відстрочку чоловікові

Закон пов'язує відстрочку зі службою дружини лише в одному випадку. Це пункт 15 частини першої статті 23 Закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". За ним не призивають тих, хто має дитину до 18 років і чоловіка чи дружину, які проходять військову службу.

Як це працює на практиці, Єлизавета Грецьких пояснила так:

чоловік військовослужбовиці має право на відстрочку лише за наявності дитини до 18 років ;

; без неповнолітніх дітей служба дружини сама по собі не дає відстрочки ;

; оформити її можна, зокрема, через "Резерв+", але статус дружини як військовослужбовиці має бути відображений у реєстрі "Оберіг".

Для сина, брата чи батька служба матері, сестри або доньки відстрочки не дає. "Закон пов'язує відстрочку з долею родича-військового лише в трагічних випадках: коли він загинув або зник безвісти під час захисту Батьківщини", — наголосила адвокатка.

Є й зворотна ситуація. Якщо чоловік уже служить, а дружина вступає до війська, і в них є дитина до 18 років, жінка має право на звільнення зі служби. Це частина дванадцята статті 26 Закону "Про військовий обов'язок і військову службу".

Жінок не мобілізують примусово: що з чутками й "Оберігом"

На питання, хто з жінок може потрапити до війська примусово, відповідь коротка: наразі ніхто. Навіть жінки на військовому обліку, зокрема медикині, можуть бути призвані у воєнний час лише за власною згодою (частина дванадцята статті 1 Закону "Про військовий обов'язок і військову службу").

Обов'язково на облік стають лише придатні за станом здоров'я жінки з медичною або фармацевтичною спеціальністю. Інші можуть стати на облік добровільно, якщо мають споріднену з військово-обліковою професію. "Облік означає обов'язок вчасно оновлювати дані й пройти ВЛК, але не обов'язок служити", — пояснила Єлизавета Грецьких.

Служити можна і без обліку, і без досвіду. Однак спеціальність впливає на вибір: за словами адвокатки, медикиня, зв'язківиця чи IT-фахівчиня мають значно ширший вибір посад. Кожна, хто підписала контракт, проходить базову загальновійськову підготовку (БЗВП).

У квітні 2026 року тема мобілізації жінок викликала хвилю чуток. Через збій у реєстрі "Оберіг" окремі жінки без підстав потрапили на військовий облік, а деяких ТЦК навіть оголосили в розшук. У Міноборони пояснили , що це технічна помилка, і пообіцяли зняти таких жінок з обліку до кінця квітня. Повідомлення про штраф у "Резерв+" у таких випадках не має юридичних наслідків. Допомогу можна отримати на урядовій гарячій лінії 1545 або на лінії Міноборони 1512. У ЗСУ спростували інформацію про можливу примусову мобілізацію жінок: служба для них залишається добровільною.

Від 18 до 60 і далі: хто може підписати контракт і коли можна піти зі служби

Перешкод для вступу небагато. Контракт можна укласти з 18 років, а граничний вік у загальному порядку — 60 років. З 2026 року добровольці старші за 60 можуть підписати контракт на один рік (Указ Президента № 108/2026). Головна умова — висновок ВЛК про придатність до служби.

Одруженість і діти вступу не заважають. "Закон дає жінкам право на звільнення, і цим варто свідомо користуватися під час планування", — зауважила Єлизавета Грецьких. У воєнний стан військовослужбовиця може звільнитися, якщо:

вагітна; перебуває у відпустці для догляду за дитиною до трьох років; самостійно виховує дитину до 18 років; утримує трьох і більше дітей; служить разом із чоловіком, і в подружжя є дитина до 18 років.

Своя посада і чіткий строк: як працює мотиваційний контракт з 15 червня

Головна перевага добровільного шляху, за словами адвокатки, — можливість обирати. Через рекрутинг (Єдиний портал вакансій, "Резерв+", рекрутингові центри чи безпосередньо військові частини) жінка знаходить вакансію, проходить співбесіду з підрозділом і погоджує посаду та частину ще до підписання контракту. Після підпису вона гарантовано служить на обраній посаді щонайменше шість місяців, а перевести її раніше можна лише за її бажанням (Положення про проходження військової служби в редакції Указу № 108/2026).

Звичайні контракти у воєнний стан фактично діють до оголошення демобілізації. Проте з 15 червня 2026 року запрацював дворічний експериментальний проєкт (постанова Кабміну від 12.06.2026 № 768), у межах якого можна укласти мотиваційний контракт із визначеним строком. Діє така послідовність:

У заяві жінка одразу вказує військову частину та штатну посаду. Подати заяву можна до ТЦК, центру рекрутингу, рекрутингового підрозділу частини або через електронний кабінет. ТЦК чи центр рекрутингу передають її до частини протягом одного робочого дня. Частина ухвалює рішення протягом трьох робочих днів після співбесіди. Якщо відмовляють, причину надсилають письмово.

Для цивільних осіб строки різні:

14 місяців — на посадах у бойових частинах із переліку Міноборони, і на таких посадах треба прослужити не менше 12 місяців;

— на посадах у бойових частинах із переліку Міноборони, і на таких посадах треба прослужити не менше 12 місяців; від шести місяців — для тих, хто вже служив в особливий період, був звільнений і має відповідну підготовку;

— для тих, хто вже служив в особливий період, був звільнений і має відповідну підготовку; 24 місяці — на всіх інших посадах.

Що буде після контракту: відстрочка від шести місяців і окремий "Контракт 18-24"

Коли строк закінчується, військовослужбовиця вирішує сама: піти зі служби або підписати новий контракт. Після звільнення в неї діє відстрочка від мобілізації щонайменше на шість місяців. Для контрактів на 14 місяців і від шести місяців вона подовжується на три місяці за кожні 30 днів безпосередньої участі в бойових діях. Для 24-місячних контрактів додається один місяць за кожні 30 днів.

Для молоді віком 18-24 роки, зокрема для дівчат, є окремий "Контракт 18-24". Мотиваційні строки на нього не поширюються.

Перш ніж ставити підпис: що радить адвокатка

Рішення "піти замість" родича від мобілізації не захищає, якщо в сім'ї немає неповнолітніх дітей. Саме тому Єлизавета Грецьких радить діяти в такому порядку: "Перш ніж підписувати контракт, варто перевірити, чи є в родини власні підстави для відстрочки".

Які норми регулюють ці питання

За переліком, який назвала адвокатка: