Для чого держбанки та чиновники ділять бюджети на просування

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Попри повномасштабну війну, держбанки, держкомпанії та органи влади стрімко нарощують витрати на власне просування. Якщо за весь 2025 рік через систему Prozorro на рекламу й маркетинг заклали 671,84 млн грн, то у 2026-му до середини листопада ця сума вже сягнула 820,75 млн грн — на 22% більше, ніж за весь минулий рік. При цьому умовна середня вартість одного рекламного лота зросла майже наполовину, а конкуренція залишилася символічною: в середньому на кожну закупівлю приходить лише 1,34 учасника.

"Телеграф" проаналізував дані Prozorro, контракти держкомпаній та судовий реєстр, щоб з’ясувати: чому майже 90% рекламних закупівель у держсекторі відбуваються без конкуренції, і як фіктивні маркетингові акти допомагають чиновникам виводити бюджетні кошти в готівку.

Півтора мільярда за два роки: два полюси державної реклами

Реклама, як відомо, рушій прогресу, і без неї сьогодні не обійтися ані серйозному бізнесу, ані великим державним проєктам, які мають донести важливу інформацію до мільйонів українців. За 2025 та 2026 роки державний та комунальний сектор країни витратив на послуги реклами та просування загалом 1,49 млрд гривень.

Водночас не варто забувати, що реклама та піар — поруч із юридичними, консалтинговими та IT-послугами — давно стали для недоброчесних замовників одним із найзручніших способів виведення бюджетних коштів . На відміну від асфальту чи пального, ці послуги нематеріальні: під час ревізії буває вкрай непросто перевірити, чи відповідають реальні покази банера заявленим, скільки коштувала стаття в інтернеті або чи справді проводилися консультації. Саме тому витрати на рекламу державного сектору так і зацікавили редакцію.

Якщо проаналізувати інформацію з ProZorro, виявиться, що переважна частина рекламних коштів припадає на компанії, які хоч і належать державі, але працюють у реальному конкурентному середовищі — передусім державні банки, "Укрнафту" чи "Укрпошту", для яких маркетинг є логічним інструментом боротьби за клієнта.

Водночас поруч із ними бюджетні кошти на власне просування витрачають органи влади, ОДА, інші державні та комунальні установи, до доцільності рекламних витрат яких у розпал війни виникає чимало запитань.

Якщо зазирнути всередину цього півторамільярдного пирога та проаналізувати в системі Prozorro тендери за конкретними замовниками, весь ринок чітко ділиться на дві групи.

Перша група — великі державні банки та корпорації, де обертаються сотні мільйонів. У 2026 році лише чотири держбанки з першої десятки — ПриватБанк (299,85 млн грн), Ощадбанк (93,25 млн грн), Сенс Банк (92,23 млн грн) та Укргазбанк (11,89 млн грн) — заклали у тендери 497,22 млн грн, або понад 60% усього ринку за основним рекламним кодом (79340000-9) в Україні. Разом із державними "Укрнафтою" (68,47 млн грн) та "Укрпоштою" (13,48 млн грн) шість держкомпаній забирають понад 70% усіх рекламних бюджетів у Prozorro.

На шість держкомпаній припадає понад 70% усіх рекламних бюджетів у Prozorro

Беззаперечний "король" цього списку — ПриватБанк, який за рік наростив рекламні апетити у 2,3 раза (зі 129,62 млн грн торік до майже 300 млн грн у 2026-му).

Друга група — органи влади, місцеві адміністрації та бюджетні установи, які штампують сотні дрібних і середніх закупівель. За кількістю процедур у 2026 році попереду державна установа "Агенція учнівського, студентського та масового спорту України" (165 лотів) та Федерація гандболу України (76 лотів). Одразу слідом за ними йдуть місцеві чиновники, зокрема Управління гуманітарної політики Нікопольської міськради (42 лоти), Департамент інформдіяльності Чернігівської ОДА (41 лот) та київське комунальне підприємство "Центр комунікації" (30 лотів).

Левова частка (88,2%) з 2790 лотів пройшла без відкритих аукціонів

Та хай би хто виступав замовником — державний банк чи обласна адміністрація, — обидві групи об'єднує спільна хвороба: у 2026 році 88,2% усіх рекламних процедур у країні (2 461 із 2 790 лотів) на загальну суму 418,48 млн грн пройшли за неконкурентними процедурами без відкритих аукціонів.

Хто витрачає найбільше на рекламу в Prozorro (2026). Інфографіка "Телеграфу"

Гра в одні ворота: як ПриватБанк роздав 300 мільйонів без публічних торгів, а конкуренти зекономили

Візьмемо до прикладу банківську сферу. У цьому середовищі великі витрати зазвичай пояснюють жорсткою конкуренцією за клієнтів. І справді: за свіжою звітністю Нацбанку (за 8 місяців 2026 року), усі 59 банків країни списали на рекламу й маркетинг 1,634 млрд грн, причому приватні фінустанови випереджають державні — один лише ПУМБ витратив 368,90 млн грн. Але все-таки між приватним і державним банком є принципова різниця: приватні банки вільні у виборі підрядників, тоді як державні мають звітувати перед суспільством за прозорість кожної закупівлі.

І тут поведінка державних банків у Prozorro кардинально різниться.

Головний державний покупець реклами — ПриватБанк — усі свої 18 завершених закупівель у 2026 році на суму 299,85 млн грн провів за неконкурентною в державній системі процедурою — "Закупівля без використання електронної системи".

Усі свої закупівлі у 2026 році на суму 299,85 млн грн ПриватБанк провів за неконкурентною процедурою

Формально банк нібито проводить комерційний відбір на власному закритому майданчику (tender.privatbank.ua), а в Prozorro завантажує лише постфактум звіт про укладений рамковий договір. Проте такі внутрішні конкурси не є публічними тендерами: сторонні спостерігачі й журналісти не бачать ані кількості претендентів, ані їхніх цінових пропозицій, ані перебігу торгів.

Наприклад, у вересні 2026 року ПриватБанк уклав найбільший рекламний контракт року на 97 млн грн на послуги онлайн-медійного агентства з ТОВ "РА "АІТІ" (входить до комунікаційної групи Dentsu Ukraine, власники — Борис Якубов, Єгор Ліхацький, Сергій Скачек, Олександр Гороховський), пославшись на винятки з постанови КМУ № 1178. Загалом же ця агенція за рік отримала від банку без публічних торгів три контракти на 121 млн грн (ще два крім згаданого — на 15 млн та 9 млн грн).

За такою ж закритою процедурою банк підписав рамкові угоди з ТОВ "Млайт" (власниця Вікторія Радченко) на 49 млн грн, два контракти з ТОВ "Хавас Ред" (власник Юрій Когутяк) на 30 млн та 20 млн грн, а також договір із відеопродакшеном ТОВ "Електрік Шіп Філм" (власник Андрій Копоц з Молдови та киянка Олена Дьякова) на 15,52 млн грн. Офіційна економія на торгах у Prozorro — 0,00 грн.

Водночас приклади інших державних банків доводять: посилання на війну чи специфіку ринку — не привід ховати закупівлі за зачиненими дверима.

Ощадбанк усі свої 5 рекламних лотів у 2026 році (очікувана вартість 93,25 млн грн ) вивів у публічний простір Prozorro через відкриту "Спрощену процедуру закупівлі" . На частину торгів справді прийшов лише один претендент (як на лот у 24,5 млн грн), але на найбільший тендер (52,67 млн грн) зайшли одразу 7 учасників . Завдяки конкуренції загальна сума контрактів банку знизилася до 75,79 млн грн — Ощадбанк зекономив 17,46 млн грн (-18,7%) , що становить понад 90% від усієї економії на рекламних торгах у країні за рік.

усі свої у 2026 році (очікувана вартість ) вивів у публічний простір Prozorro через відкриту . На частину торгів справді прийшов лише один претендент (як на лот у 24,5 млн грн), але на найбільший тендер (52,67 млн грн) зайшли одразу . Завдяки конкуренції загальна сума контрактів банку знизилася до — Ощадбанк зекономив , що становить понад 90% від усієї економії на рекламних торгах у країні за рік. Скандальний Сенс Банк також проводив свої великі тендери (на 31,25 млн, 27,35 млн та 26,08 млн грн) через відкриті спрощені процедури, і за кожен із цих лотів змагалися по 5-7 рекламних агенцій.

Ролики, яким позаздрить Полякова, банери за півтора мільйона та плаваючі рекламні "тарифи": що ховається у тендерах державних банків

Свого часу "Телеграф" у статті " Заздрить навіть Полякова: на що в умовах війни витрачає мільйони державний "банк на три букви" Родіона Морозова " досліджував, як витрачав свої піар- та рекламні бюджети "Укргазбанк" під час ребрендінгу у 2024 році. І знайшов тоді чимало цікавого.

Зокрема, виявилося, що в межах цієї процедури державний "Укргазбанк" замовив один відеоролик тривалістю до 45 секунд за 3,65 млн грн (або майже 90 тис. доларів!). І при цьому без конкурентної процедури закупівель. Для порівняння, співачка Оля Полякова свого часу бідкалася, що найдорожчий за всю її кар’єру рекламний кліп (у якому були задіяні зірки світового рівня) тривалістю цілих 6 хвилин вартував їй 100 тис. доларів.

До слова, ще роком раніше державний "Ощадбанк", який хотів зняти цикл з цілих 10 рекламних відео, виділив на це всього 2,155 млн грн. Тоді, до речі, під час відкритого тендеру ціна впала до 1,635 млн грн.

Але відкриті конкурентні процедури, які дозволяють зекономити, схоже, не для всіх. Так, "Телеграф" проаналізував специфікації до п'яти найбільших рекламних договорів ПриватБанку 2026 року (укладених, нагадаємо, без відкритої конкуренції) — і виявив цікавий контраст. На перший погляд, претензій до підрядників немає: контракти отримують відомі гравці ринку (група Dentsu Ukraine / "АІТІ", "Хавас Ред", "Млайт", Electric Sheep Film тощо), а на папері розцінки виглядають ринковими.

Проте головні ризики криються у самій природі рамкових угод, які укладає банк. По-перше, на ексклюзивних носіях бюджет сягає вражаючих для воєнного часу цифр: наприклад, місяць розміщення реклами на великому брандмауері у столиці закладений у прайсі на рівні 1,465 млн грн за місяць.

Вартість розміщення реклами на брандмауерах у столиці

По-друге, в частині медійних, піар- та івент-позицій договорів банку взагалі немає фіксованих тарифів: там зазначено лише відсоток комісії (1–5%), тоді як реальну вартість постів у Telegram, інтеграцій у блогерів чи декорацій на заходах сторони визначають уже після підписання контракту, поза межами публічного контролю.

Закриті угоди проти відкритих торгів: як держбанки купують рекламу. Інфографіка "Телеграфу"

Не банками єдиними: як виші, держкомпанії та мерії роздають мільйони без аукціонів

Тенденцію купувати піар без публічних торгів підхопили й інші великі замовники держсектору. Якщо винести за дужки ПриватБанк, список лідерів неконкурентних закупівель 2026 року виглядає так:

Університетський рекорд у Харкові. На другому місці за обсягом закритих рекламних витрат у країні опинився Національний аерокосмічний університет "Харківський авіаційний інститут" (ХАІ) . У січні 2026 року виш напряму, без електронної системи, уклав контракт на 23,96 млн грн із ТОВ "ЮА Едюкейшн" .

На другому місці за обсягом закритих рекламних витрат у країні опинився . У січні 2026 року виш напряму, без електронної системи, уклав контракт на із . Державний "Укргазбанк" і ставка на ФОПа. Значну частину рекламного бюджету на 2026 рік державний "Укргазбанк" (11,89 млн грн) провів без жодних аукціонів — зокрема, у травні банк підписав прямий договір на 8,16 млн грн із підприємцем Андрієм Кустракевичем та угоду на 3,52 млн грн із ТОВ "Тектек" .

Значну частину рекламного бюджету на 2026 рік державний (11,89 млн грн) провів без жодних аукціонів — зокрема, у травні банк підписав прямий договір на із підприємцем та угоду на із . Держкомпанії групи "Нафтогаз" і "Укрпошта". Державна "Укрнафта" роздала прямими договорами без торгів 3,40 млн грн для ТОВ "Діджі Фільм", 2,60 млн грн для ФОПа Максима Сурова, 2,01 млн грн для ФОПа Євгенія Саликова та 1,20 млн грн для ТОВ "Авангард". Філія "Укргазвидобування" напряму віддала 1,96 млн грн підприємниці Олександрі Байдюк, а "Укрпошта" в серпні провела пряму закупівлю на 3,82 млн грн із ТОВ "Медіа Прес Україна".

Загалом же за всіма 2 461 неконкурентним лотом в країні 418 мільйонів гривень державних і корпоративних коштів у 2026 році пішли на маркетинг за закритими процедурами. І якщо у випадку з державними банками закритість закупівель позбавляє бюджет можливої економії на торгах, то на рівні обласних адміністрацій, міськрад та держустанов відсутність конкуренції нерідко перетворюється на підозри у прямому розкраданні коштів.

Від майстрині з нарощування вій до відкатів поштою

Судовий реєстр містить безліч показових справ, де правоохоронці розслідують можливі схематози та відкати на рекламних тендерах. Наведемо приклади деяких із них.

Відкати посилками "Нової пошти" за "висвітлення розвитку регіону" на Луганщині. У кримінальному провадженні № 42026130000000016 правоохоронці розслідують можливе розкрадання коштів Департаменту масових комунікацій Луганської ОДА (який у 2026 році входить до топ-15 замовників реклами в країні з бюджетом 6,46 млн грн).

За версією слідства, керівництво департаменту організувало тендер на 3,21 млн грн за рекламним кодом 79340000-9 — нібито на розміщення в онлайн-медіа публікацій про економічний і соціальний розвиток Луганської області. Щоб імітувати конкуренцію, до торгів залучили ГО "Вільний Схід" як "технічного учасника" із вказівкою не торгуватися: справді, організація залишила свою ціну незмінною (3,225 млн грн), поступившись переможцю ФОП Олександру Сметанкіну (3,211 млн грн).

Далі, за даними слідчих, переможець уклав субпідрядний договір на 455,7 тис. грн із підконтрольною підприємницею. Після підписання актів за першим траншем по цьому договору на 192 тис. грн за інтернет-публікації підприємиця нібито зняла кошти в готівку, залишила собі 20% комісії, а решту — 76 800 грн (з Кропивницького) та 63 000 грн (зі Сваляви) — відправила звичайними посилками "Нової пошти" (оминаючи "Миттєвий переказ", щоб приховати сліди) до Дніпра на ім'я заступника директора департаменту для передачі керівниці.

Переговорка без торгів під День Незалежності для проєкту "Активні парки". Ще один спосіб обійти відкритий аукціон — послатися на "терміновість" святкових заходів. У кримінальному провадженні № 42022102040000111 поліція розслідує закупівлю Всеукраїнського центру фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" (нині — "Агенція учнівського, студентського та масового спорту України", та сама, що очолює рейтинг 2026 року за кількістю рекламних лотів).

Згідно з ухвалою Дніпровського райсуду Києва від 3 травня 2023 року, установа уклала за переговорною процедурою договір із ТОВ "Кітсофт" на банерну та контекстну рекламу в Google Ads для проєкту "Активні парки" на 4,2 млн грн (розбивши її на мільйони показів по 12 копійок за оголошення).

Щоб уникнути відкритих торгів, замовник послався на спецпостанову Кабміну про підготовку до 30-ї річниці Незалежності України — хоча, як вказують слідчі, у самому договорі про річницю Незалежності не було згадано жодного слова. Згодом додатковою угодою бюджет закупівлі, за версією слідства, безпідставно збільшили ще на 20% (на 840 тис. грн) — до 5,04 млн грн, так і не завантаживши в Prozorro звіт про виконання контракту.

Інший бік медалі: як податки громадян перетворюються на приватний рейтинг чиновників

У всіх трьох згаданих кримінальних провадженнях слідство та суди ще тривають, тож остаточні вироки попереду. Проте виведення грошей у готівку чи завищення прайсів у десятки разів — це лише один бік медалі.

Інший бік полягає в тому, що навіть коли гроші на рекламу формально не крадуть, бюджетні витрати на "інформування" перетворюються на приховану політичну корупцію. Під виглядом інформування про діяльність за гроші платників податків чиновники купують собі згадки в медіа, лояльність журналістів і майбутні виборчі рейтинги — тобто платить за все громада, а політичні дивіденди забирає конкретний посадовець.

Ще у 2021 році петиція з вимогою писати на всій бюджетній рекламі "На кошти платників податків" набрала необхідні 25 тисяч голосів, але влада її проігнорувала. Зараз громадяни знову вимагають навести лад: на сайті Кабміну з'явилася нова петиція про заборону посадовцям і партіям використовувати свої імена, символіку та слогани у проєктах, профінансованих коштом бюджету чи донорів.

Півтора мільярда гривень на просування. Чи не надто це дорога розкіш, щоб витрачати такі гроші під час війни? Тим більше коли, як показало наше дослідження, більшість цих коштів сховані за закритими й неконкурентними процедурами?

Поки суспільство по гривні закриває збори на дрони й РЕБ для фронту, державні корпорації та адміністрації в тилу без аукціонів роздають державні гроші обраним підрядникам, а окремі замовники стають фігурантами справ про фіктивні акти в інтернеті й виведення готівки посилками поштою. А коли кошти не крадуть напряму, їх спускають на купівлю лояльних медіа, компліментарні статті про "успішні успіхи" керівництва та передвиборчі таблички коштом громади. У підсумку платники податків приречені платити двічі — спочатку за завищеними прайсами без торгів, а потім за політичні амбіції посадовців власним коштом.

Держава просто не має права дозволяти собі таку безконтрольність у момент, коли країна воює за виживання. Війна вимагає максимальної прозорості та обґрунтованості кожної гривні, а не сумнівного піару за зачиненими дверима.

Відтак запити щодо доцільності таких витрат і перевірки найбільших неконкурентних закупівель "Телеграф" уже готує до Кабміну, Мінфіну, Держаудитслужби та ключових фігурантів нашого аналізу. Ми також продовжимо серію матеріалів про тендери, зробивши акцент на закупівлях державних установ, де детально розбиратимемо інформаційні, рекламні та інші сумнівні контракти із конкретними кошторисами та підрядниками, що проводяться за кошти платників податків. Не перемикайтеся.