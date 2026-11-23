Росія пропонувала Україні вступ до іншого союзу

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Україні не варто офіційно відмовлятися від вступу до НАТО, бо їй досі бракує потужного союзу, який допоміг би їй захиститися, вважає колишній міністр закордонних справ Вадим Пристайко. На його думку, Київ має зберегти можливість вступу, навіть якщо на нього доведеться чекати роками.

Про це Пристайко сказав в інтерв’ю Radio NV. За його оцінкою, те, що в Москві раз у раз повертаються до питання членства України, свідчить, що Росія досі сприймає Альянс як загрозу.

Як у Москві сприймають НАТО

За словами Пристайка, у Москві припускають, що США вже не так твердо налаштовані виконувати союзницькі зобов’язання. Як приклад він навів інцидент із ракетою, яка залетіла на територію Польщі. Коли головний союзник применшує значення такого випадку, це, на думку дипломата, боляче для Альянсу й тішить Росію.

"Але те, що Альянс їм стоїть поперек горла, – це для українців має бути зеленою лампою. От куди нам треба йти", – сказав Вадим Пристайко.

Дипломат допускає проміжні формати співпраці з НАТО. Навіть якщо Україна не вступить до Альянсу в найближчі три, п’ять чи десять років, наголосив він, у Москві мають знати, що Київ зберігає можливість приєднатися до значно потужнішого союзу.

Що Росія пропонувала Україні замість НАТО

Пристайко нагадав, що Москва неодноразово пропонувала Україні приєднатися до Ташкентського пакту. За його словами, Росія не вимагала від Києва ні реформ, ні боротьби з корупцією: достатньо було підписати договір.

Дипломат назвав Грузію першою країною, яка підписала пакт, і зауважив, що участь у ньому не захистила її від подальшого нападу.

Ташкентський пакт – це Договір про колективну безпеку, на якому ґрунтується ОДКБ. Пристайко назвав її маловідомим російським варіантом НАТО, який, на його думку, не становить інтересу для України. Положення договору про колективну оборону він порівняв зі статтею 5 Північноатлантичного договору й додав, що в Ташкентському пакті це, наскільки він пам’ятає, стаття 4.

"Тільки Росія очолює. Нас це точно не влаштовує", – сказав Вадим Пристайко.

Якщо Москва не доможеться поступок від України зараз, припустив дипломат, вона й далі затягуватиме переговори, розраховуючи на ослаблення міжнародної підтримки Києва.

Як повідомляв "Телеграф", спецпредставник Трампа Джаред Кушнер заявив про згоду Росії на гарантії безпеки для України за механізмом статті 5 НАТО.