Раніше Стоєв працював заступником голови Волинської ОДА

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У Луцьку вранці 20 листопада знайшли мертвим 52-річного директора агрофірми "Ерідон" Едуарда Стоєва. За попередніми даними, чоловік міг скоїти самогубство.

Про це повідомляє телеканал "Конкурент Волинь". "Телеграф" розповість, що відомо про обставини загибелі чоловіка та його політичне минуле.

Тіло чоловіка виявили близько 6:00 ранку 20 листопада. За попередньою інформацією, він міг завдати собі ножових поранень.

Едуард Стоєв

Як повідомляють ЗМІ, дружина Стоєва розповіла, що останнім часом у чоловіка були проблеми на роботі. Чи могли вони бути пов'язані з трагедією, наразі невідомо.

Тіло направили на судово-медичну експертизу. Поліція з'ясовує обставини його загибелі та встановлює остаточну причину смерті.

Едуард Стоєв у 2010–2014 роках був заступником голови Волинської обласної державної адміністрації. Також він входив до Партії регіонів, однак у 2014 році заявив, що залишив її.

"Ерідон" — одна з найбільших аграрних компаній України. Її заснували у 1993 році. Компанія постачає насіння, добрива та засоби захисту рослин, займається агровиробництвом, тваринництвом та іншими напрямками в аграрному секторі.

"Ерідон" – одна з найбільших аграрних компаній України

За даними Forbes, у 2024 році виторг "Ерідону" становив 38,3 млрд грн.

Як повідомляв "Телеграф", під час президентства Віктора Януковича Михайло Чечетов був однією з найпомітніших постатей Партії регіонів.