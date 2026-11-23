Майно, оформлене на родичів її колишнього чоловіка, фігурує у справі про незаконне збагачення

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Народна депутатка від "Слуги народу" Маргарита Шол 2 серпня 2026 року потрапила в аварію на Обухівській трасі в селі Підгірці. З'ясувалось, що BMW сьомої серії вартістю близько 70 тисяч доларів, якою вона керувала, відсутня в декларації народної обраниці.

Журналісти BIHUS Info встановили за матеріалами судового реєстру, що за кермом була сама нардепка. В її автомобіль врізалася Honda Civic, в результаті ніхто не травмувався, а Шол визнали потерпілою.

Три переоформлення BMW і штрафи колишнього чоловіка

BMW M760LI 2021 року випуску в листопаді 2022-го зареєстрували на матір Василя Шола, колишнього чоловіка депутатки. Через тиждень після виходу розслідування BIHUS Info у 2023 році машину переоформили, а згодом вона ще двічі змінила власника. На час виходу нового сюжету такі BMW на вторинному ринку коштували від 70 тисяч доларів.

На момент виходу сюжету автомобіль був зареєстрований на Андрія Шамлі, якого журналісти пов’язали з родиною Василя Шола. З’ясувати, хто користувався BMW після переоформлень, допомогла не лише аварія: у 2025–2026 роках Василь Шол неодноразово отримував штрафи, коли їздив на цій машині. За версією слідства, зміною формальних власників автомобілів намагалися приховати зв’язок з майном, яке залишалося у фактичному володінні Шол та її колишнього чоловіка.

У 2019 році Маргарита Шол була довіреною особою Володимира Зеленського

Журналісти зателефонували депутатці й запитали, чому вона не вказала BMW у декларації. Нардепка відповіла оригінально.

"Дякую вам за дзвіночок, але без коментарів", – відповіла народна депутатка.

У деклараціях Шол з’явилося право користування автомобілем Lexus. Фото margarita.sol.360291/facebook

Розлучення і майно на понад 18,5 млн грн

Маргарита й Василь Шоли офіційно розлучилися ще до її обрання до Верховної Ради. За версією слідства, розлучення було фіктивним: вони й далі жили однією сім’єю та фактично володіли активами на понад 18,5 млн грн, оформленими на родичів Василя.

За даними слідства, родичі цим майном не користувалися. У квартирі в київському житловому комплексі "Пори року", оформленій на батька Василя, жили Маргарита й Василь Шоли. Анна Денисенко, на яку записали Lexus GX460, їздила на Opel Astra. Мати Василя, на яку оформили BMW і Toyota Land Cruiser 200, ніколи не мала водійського посвідчення.

Під час обшуку у квартирі детективи знайшли попередній договір купівлі-продажу із ціною понад 6 млн грн. У договорі, укладеному на тиждень пізніше, та сама квартира коштувала 1 871 000 грн. За даними слідства, батьки Василя Шола з 1998 до 2023 року офіційно заробили трохи більше ніж 3 млн грн на двох.

Детективи перевірили, хто користувався майном, оформленим на родичів Василя Шола. Фото margarita.sol.360291/facebook

Підозра, розшук і закрита справа

Ще у 2021 році журналісти BIHUS Info зафіксували Шол на зустрічі в офісі бізнесмена Іллі Павлюка. За даними журналістів, депутати, які відвідували цей офіс, синхронно голосували за законопроєкти, вигідні, зокрема, бізнесу Ріната Ахметова.

У 2022 році Шол повідомили про підозру в недостовірному декларуванні через те, що вона не вказала оренду квартири на Печерську в Києві. У межах цієї справи НАБУ оголошувало депутатку в розшук. Згодом суд закрив справу через закінчення строків давності.

Раніше "Телеграф" розповідав, чим відома ексдружина Тищенка Алла Барановська, в якої проводили обшуки НАБУ і САП.