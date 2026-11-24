Перед закладанням на зберігання бульби варто перебрати

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Картоплю присипають харчовою содою, щоб вона увібрала частину зайвої вологи в коробці. Бульби тримають у темному місці, а те, коли з’являться паростки, залежить від сорту картоплі, температури та інших умов зберігання.

Користувачка learnfrommygut показала цей спосіб у відео в Instagram. За її словами, вона зберігає картоплю так уже три місяці.

Як вологість впливає на картоплю

У вологому середовищі на бульбах легше розвивається пліснява, а картопля починає гнити. Те, скільки вологи поглине сода, залежить від температури й відносної вологості повітря.

Перед тим як скласти картоплю в коробку, її радять просушити в затіненому, добре провітрюваному місці. Бульби з ознаками гнилі або серйозними пошкодженнями краще відкласти.

Картоплю просушують у затіненому місці з добрим доступом повітря Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Надто сухе повітря також шкодить запасам: за низької вологості бульби втрачають соковитість і стають в’ялими.

За якої температури та чому саме в темряві зберігають картоплю

Паростки з’являються внаслідок природних процесів усередині бульби. Оптимальна температура для зберігання картоплі – приблизно від +2 до +4 °C.

Темрява захищає бульби від позеленіння й накопичення глікоалкалоїдів. Це природні сполуки, надмірна кількість яких може бути небезпечною для здоров’я.

Як повідомляв "Телеграф", сир додають до пюре невеликими порціями, куштуючи після кожної.