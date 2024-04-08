Головний редактор "Апострофа" спеціально для "Телеграфу" пояснив, чому КАБи та балістика стали реальною загрозою для українських міст

Існує інформація, що Володимир Путін – людина, яка вважає себе президентом РФ, віддав злочинне розпорядження знищувати українські міста, зробивши їх непридатними для проживання та змусивши населення тікати звідти. На жаль, на прикладі Харкова ми бачимо, що цей наказ вже виконується.

Крім Харкова, від повітряних ударів страждають прифронтові та прикордонні населені пункти, зокрема, у Сумській області. Своєю зброєю супротивник обрав важкі кориговані авіабомби (КАБ), а також балістичні та аеробалістичні ракети.

У нас дуже мало засобів для того, щоб ефективно протидіяти цій руйнівній зброї. На жаль, слід констатувати, що КАБи стали втіленням переваги ворога у повітрі.

Боротися з цим можна трьома способами.

Перший – дочекавшись винищувачів F-16 з далекобійними ракетами "повітря-повітря", збивати ворожі носії КАБів до того, як вони увійдуть до зони скидання цих авіабомб.

Другий варіант — знищувати літаки в місцях їхнього базування (це вже відбувається).

Третій варіант – дотискати союзників щодо надання нам систем ППО.

На засіданні глав МЗС країн — членів НАТО, яке проходило 3—4 квітня у Брюсселі, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба дуже наполегливо просив партнерів надати Україні більше ЗРК Patriot. Реакція Альянсу свідчить про те, що нашого міністра почули. Але доти, доки слова не перетворяться на справи, КАБи та балістика будуть реальною загрозою і для українських міст, і для бійців на лінії фронту.