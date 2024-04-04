"У них її багато": Кулеба розповів, за якою зброєю приїхав на засідання Ради НАТО-Україна

Міністр пояснив важливість цих комплексів

Головним меседжем української делегації під час засідання Ради Україна-НАТО буде постачання партнерами зенітних ракетних систем Patriot. Зустріч Ради на рівні міністрів закордонних справ проходить у четвер, 4 квітня, у Брюсселі.

Про це заявив на брифінгу перед початком засідання заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає кореспондент "Телеграфа". За словами голови МЗС, від наявності Patriot та інших систем ППО залежить порятунок життів українців, порятунок української економіки, порятунок українських міст.

"Ми говоримо про Patriot, тому що єдина система, яка може перехопити балістичні ракети. Тільки в березні по Україні вдарили 94 балістичними ракетами. Питання Patriot залежать від союзників, у них їх багато", — підкреслив Кулеба.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що деякі країни НАТО закуплять до 1000 ракет до ЗРК Patriot. Таке рішення ухвалили після масованих обстрілів України.