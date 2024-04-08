Главный редактор "Апострофа" специально для "Телеграфа" объяснил, почему КАБы и баллистика стали реальной угрозой для украинских городов

Существует информация, что Владимир Путин – человек, считающий себя президентом РФ, отдал преступное распоряжение уничтожать украинские города, сделав их непригодными для проживания и вынудив население бежать оттуда. К сожалению, на примере Харькова, мы видим, что этот приказ уже выполняется.

Помимо Харькова, от воздушных ударов страдают прифронтовые и приграничные населенные пункты, в частности, в Сумской области. Своим оружием противник избрал тяжелые корректируемые авиабомбы (КАБ), а также баллистические и аэробаллистические ракеты.

У нас очень мало средств для того, чтобы эффективно противодействовать этому разрушительному оружию. К сожалению, следует констатировать, что КАБы стали воплощением преимущества врага в воздухе.

Бороться с этим можно тремя способами.

Первый – дождавшись истребителей F-16 с дальнобойными ракетами "воздух-воздух", сбивать вражеские носители КАБов до того, как они войдут в зону сброса этих авиабомб.

Второй вариант – уничтожать самолеты в местах их базирования (это уже происходит).

Третий вариант – дожимать союзников на предмет предоставления нам систем ПВО.

На заседании глав МИД стран — членов НАТО, которое проходило 3—4 апреля в Брюсселе, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба очень настойчиво просил партнеров предоставить Украине больше ЗРК Patriot. Реакция Альянса свидетельствует, что нашего министра услышали. Но до тех пор, пока слова не превратятся в дела, КАБы и баллистика будут реальной угрозой и для украинских городов, и для бойцов на линии фронта.