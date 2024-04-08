КАБы стали воплощением преимущества врага в воздухе. Бороться с ними можно тремя способами - Денис Попович
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Главный редактор "Апострофа" специально для "Телеграфа" объяснил, почему КАБы и баллистика стали реальной угрозой для украинских городов
Существует информация, что Владимир Путин – человек, считающий себя президентом РФ, отдал преступное распоряжение уничтожать украинские города, сделав их непригодными для проживания и вынудив население бежать оттуда. К сожалению, на примере Харькова, мы видим, что этот приказ уже выполняется.
Помимо Харькова, от воздушных ударов страдают прифронтовые и приграничные населенные пункты, в частности, в Сумской области. Своим оружием противник избрал тяжелые корректируемые авиабомбы (КАБ), а также баллистические и аэробаллистические ракеты.
У нас очень мало средств для того, чтобы эффективно противодействовать этому разрушительному оружию. К сожалению, следует констатировать, что КАБы стали воплощением преимущества врага в воздухе.
Бороться с этим можно тремя способами.
Первый – дождавшись истребителей F-16 с дальнобойными ракетами "воздух-воздух", сбивать вражеские носители КАБов до того, как они войдут в зону сброса этих авиабомб.
Второй вариант – уничтожать самолеты в местах их базирования (это уже происходит).
Третий вариант – дожимать союзников на предмет предоставления нам систем ПВО.
На заседании глав МИД стран — членов НАТО, которое проходило 3—4 апреля в Брюсселе, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба очень настойчиво просил партнеров предоставить Украине больше ЗРК Patriot. Реакция Альянса свидетельствует, что нашего министра услышали. Но до тех пор, пока слова не превратятся в дела, КАБы и баллистика будут реальной угрозой и для украинских городов, и для бойцов на линии фронта.
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